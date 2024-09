Rally Mille Miglia, vittoria di Crugnola e Ometto

Inarrestabili, senza lasciare spazio a repliche, Andrea Crugnola e Pietro Ometto hanno centrato la quinta vittoria stagionale nel 47° Rally 1000 Miglia e si sono confermati campioni d'Italia con una gara d'anticipo.

Il centro di Brescia si è tinto di rosso per festeggiare il quarto titolo in carriera per il pilota varesotto e il navigatore vicentino, sempre insieme sulla Citroen C3 Rally2 di Fff Sport gommata Pirelli, che ha completato anche quest'anno un pacchetto tecnico ineguagliabile. Gli sarebbe bastato anche un secondo posto, eppure Crugnola è partito dalla prima prova con l'unico obiettivo di portare a casa la cinquina in sei round affrontati nel Campionato italiano assoluto Rally Sparco, senza accettare compromessi.

Un trionfo che lo rende il terzo pilota più vincente nella storia del Campionato Italiano Rally, alla pari di Arnaldo Cavallari e Giandomenico Basso, alle spalle solamente di altre leggende come Dario Cerrato (5 titoli) e Paolo Andreucci (11).