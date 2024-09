Rally Mille Miglia, 115,5 chilometri di novità ed emozioni

Angelo Seneci

Partenza venerdì dal Centro Fiera di Montichiari, arrivo sabato in piazzale Arnaldo. Ritornano le «Pertiche» in versione notturna, Albertini e Fappani cercano il quinto acuto tra le star

Albertini e Fappani, vincitori della scorsa edizione - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

La quarantasettesima edizione del Rally 1000 Miglia, presentata ieri nella sede dell’Aci Brescia, vedrà al via 141 equipaggi. L’appuntamento avrà luogo tra domani, giovedì (è in programma un prologo), e sabato 14 settembre e, come ha ricordato il presidente dell’ente Aldo Bonomi, «sarà il penultimo appuntamento del Campionato italiano Assoluto Rally Sparco. Potrebbe, tra l’altro, essere decisivo per l’assegnazione del titolo. Infine, è valido per la Coppa Rally di Terza zona. Il percorso è impeg