Paralimpiadi 2024, dopo il bronzo di Bicelli oggi tocca a Novaglio

Sei giorni di gare e l’Italia sempre protagonista, con una nuova medaglia bresciana. Altre medaglie azzurre ieri alle Paralimpiadi di Parigi, con la doppietta d’oro nel nuoto firmata da Carlotta Gilli e Stefano Raimondi (primi rispettivamente nei 200 misti SM3 e nei 100 farfalla S10) ad impreziosire una giornata ancora trionfale. Per la nuotatrice torinese, non a caso definita «Wonder Gilli», è la quinta medaglia su altrettante gare disputate a Parigi.

Argento nel disco dell’infinita Assunta Legnante. Bronzo pure di Sara Morganti nell’equitazione e di Elisabetta Mijno nell’arco.

E la piscina poi continua a far sognare la spedizione azzurra: ancora festa per il bresciano Federico Bicelli, che dopo l’oro nei 400 stile di ieri, torna sul podio con il bronzo nei 100 dorso S7. Il 25enne bresciano ha chiuso in 1:12.23. Doppietta ucraina con l'oro per Yuri Shenhur e argento per Andrii Trusov.

Oggi farà l’esordio a Parigi anche un’altra bresciana. Si tratta della poliedrica 54enne triumplina Pamela Novaglio, alla terza Paralimpiade estiva dopo le tre precedenti invernali. Novaglio sarà impegnata alle 9.30 nel tiro a segno nella gara della carabina a fuoco in posizione a terra da 50 metri: una disciplina mista, senza distinzione di genere.