Paralimpiadi, Novaglio è una veterana: «Ma le emozioni sono le stesse»

Mario Nicoliello

A Parigi il sesto gettone ai Giochi per la 53enne: «Sulla rassegna più attenzione rispetto al passato». Sarà in gara nella carabina a terra da 50 metri

Pamela Novaglio, la «regina» delle Paralimpiadi - © www.giornaledibrescia.it

È la veterana della spedizione paralimpica bresciana in terra di Francia, eppure ha ancora tanta voglia di mettersi in gioco nel tiro a segno. Parigi 2024 segnerà la sesta partecipazione ai Giochi paralimpici per la cinquantaquattrenne Pamela Novaglio, la terza estiva dopo altrettante invernali. «Ho cominciato nel 2006 a Torino nel biathlon e, nonostante siano trascorsi 18 anni dalla prima volta, provo ancora le stesse fortissime emozioni. I Giochi paralimpici sono un evento unico, ogni atleta l