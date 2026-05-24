Pallanuoto, serie B: Brescia sconfitta in gara-1 della finale play off

Stavolta l’esperienza ha avuto la meglio sull’esuberanza e sull’entusiasmo. Alla Brescia Waterpolo non bastano un buonissimo inizio di gara, e il carattere e la determinazione di rispondere colpo su colpo a Monza per oltre metà del match: alla Mompiano, gara-1 della finale play off va in tasca degli ospiti per 13-11 , con questi che adesso hanno in mano la chance per chiudere i conti, davanti al proprio pubblico, il prossimo sabato. Fatale per la squadra biancazzurra la seconda parte di match, quella che alza ulteriormente la temperatura in un impianto natatorio cittadino sold out, quando a costare carissime sono ingenuità in alcune situazioni, e la troppa foga in altre.

E dire che Brescia approccia molto bene l’atto che dà il via alla serie finale, perché il primo possesso palla è si per Monza, ma il primo gol, dopo meno di un minuto, è del sette guidato da coach Niccolò Gitto, che passa con Sordillo. Gli ospiti rispondono, ma un rigore guadagnato da Balzarini dopo assist di Foresti, e trasformato dallo stesso Foresti vale il 2-1, quindi è ancora Foresti , realizzando la massima punizione conquistata ancora dal numero 6, a firmare il 3-2 .

Che ci sia poco da stare tranquilli lo si capisce però subito, perché i brianzoli pareggiano i conti e poi trovano il +2, prima che ancora Foresti, in contropiede, fissi il primo quarto sul 4-5. In quello che segue Brescia ritrova la parità con Copeta, che inventa e realizza sotto porta, poi va sotto 5-6, ma al cambio vasca arriva sul 7-6 grazie alla doppietta di Buccella, che prima trova un diagonale vincente e poi segna su rigore.

Tutto cambia però una volta osservato l’intervallo lungo. Monza pareggia e va di nuovo sul +2, Boscoli prova a tenere lì i suoi, mandandoli agli ultimi 8 minuti sul 8-9, ma quando il duo arbitrale fa riprendere i giochi, gli ospiti strappano, con un break di 3-0, Foresti frena, ma Monza segna ancora, e i gol di Copeta e Zanetti rendono solo meno ampio il ko.

Il commento

«La partita è girata al terzo tempo – ripercorre la sfida coach Niccolò Gitto –. Noi non siamo stati in grado di difendere le molte espulsioni, e abbiamo fatto un bel po’ di errori, specialmente offensivi, cercando soluzioni individuali, quando c’era un passaggio in più da fare, questo ci servirà da lezione per gara-2. Loro sono stati costruiti per salire di categoria, noi ci siamo trovati in una finale che ci siamo meritati, guadagnandola match dopo match e giocando molto bene gran parte della stagione. Il risultato può essere pesante? Sì, ma fino a un certo punto, perché perdere di 1 o di 10 non cambia nulla: siamo 1-0 per loro e ora dovremo andare in casa loro e provare a riaprirla. Sappiamo che a Monza troveremo un clima molto caldo, ma va bene anche questo, perché serve per crescere, noi lavoreremo in settimana per farci trovare pronti».

Indicazioni di coach Gitto durante un timeout

Il tabellino

Brescia Waterpolo-Monza 11-13 (4-5, 3-1, 1-3, 3-4)

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella 2, Zanetti 1, Rezzano, Pini, Balzarini, Copeta 2, Foresti 4, Groppelli, Boscoli 1, Malvagia, Sordillo 1, Corrente, Raise.

All.Niccolò Gitto.

Nuoto Club Monza: Salis, Bommartini, Vignati 1, Rovis 1, M. Bestetti 1, Mazza 2, Mungo 1, Sarnataro 1, Montrasio, D. Celli 1, A. Celli 3, Pinca 1, Vezzoli, R. Bestetti 1.

All. Stefano Ingegneri.

Arbitri: Andrea Zedda, Fabio Brasiliano.