Pallanuoto, Brescia chiude seconda: ora i play off in casa

Aggressiva, coriacea, concreta, come nel resto della stagione. È una Brescia Waterpolo che replica il bello mostrato per tutta la regular season quella che esce dalla vasca della Canottieri Milano con una vittoria per 13-9 nell’ultima di campionato del girone 2, in una giornata impreziosita pure dagli esordi assoluti in B del 2008 Zaporajan e di Frusca, due anni più giovane.

La formazione cittadina chiude così la prima parte di stagione con un riconquistato secondo posto, stante il ko di Bologna (che l’aveva scavalcata solo una settimana prima) per mano di Monza, e festeggia meritatamente per un risultato davvero di quelli da stropicciarsi gli occhi e spellarsi le mani, dato che è stato raggiunto da una squadra giovanissima, guidata da Niccolò Gitto, alla prima stagione da allenatore, e che all’inizio dei giochi aveva come obiettivo quello di crescere e non sfigurare.

Il match

Sordillo in azione - Foto Gabriele Vanoni

La banda di «ragazzi terribili» – come sono stati soprannominati, a ragione, dagli avversari di giornata – impatta benissimo sul match con Milano, chiudendo la prima frazione avanti 2-1, grazie alle marcature di Raise e Zanetti, e giungendo al cambio vasca con il risultato che pare già ben orientato, ovvero sul 6-2, spinta dalle reti di Zanetti, Foresti (2) e Sordillo. Al rientro dall’intervallo lungo, tuttavia, il dominio si inceppa, Brescia paga un calo, e i padroni di casa (che giocano senza più alcuna ambizione di classifica) ne approfittano ricucendo la distanza e rientrando a -1, 5-6.

Lo spavento serve, perché scuote le calottine biancazzurre che ritrovano il proprio gioco e la propria efficacia sotto porta, e ammortizzano tanto il rientro quanto altre due reti dei milanesi, andando in gol con Foresti (che con due sigilli porta a quattro il computo dei suoi centri), Boscoli, (che pure passa due volte), e Sordillo, e si presentano agli ultimi 8 minuti sul 7-11.

Nell’ultimo atto di partita, poi, fissano il risultato andando a referto altre due volte (come la Canottieri Milano), in questo caso con Sordillo e con il classe 2008, nonché prodotto del vivaio bresciano Zaporajan, che bagna così il debutto assoluto in B mettendo anche la sua firma sulla partita, al pari dell’altro esordiente, il portiere classe 2010 Frusca. Quest’ultimo, convocato al posto di un Corrente non al meglio, induce infatti all’errore su rigore l’avversario.

Ora, come si diceva, per Brescia si apre la post season, con i play off promozione – conquistati anche con il favore del fattore campo – che la porranno di fronte all’Aquatica Torino, giunta terza nel girone 1.

Il commento

«Abbiamo giocato molto bene i primi due tempi – rilegge il match coach Niccolò Gitto – poi abbiamo accusato un calo nel terzo, da cui però ci siamo ripresi bene. In generale, abbiamo affrontato la partita nella maniera giusta: era importante vincere, lo abbiamo fatto, chiudendo secondi e con una prestazione molto buona, condita dall’esordio con gol di Zaporajan e di Frusca tra i pali, che ha indotto all’errore l’avversario, su rigore. Sono davvero soddisfatto di questa regular season, molto positiva, durante la quale abbiamo superato bene anche alcuni momenti di difficoltà. Sin dal primo giorno abbiamo lavorato su aspetti tecnici e tattici, ma anche su quello mentale, cercando di spingere i ragazzi sempre al massimo e anche di più delle loro possibilità. Adesso si aprono nuovi scenari, perché quanto sin qui fatto nei play off si azzera: la nostra forza sarà giocare in casa, dato che avremo il fattore campo a favore».

Il tabellino

Canottieri Milano-Brescia Waterpolo: 9-13 (1-2, 1-4, 5-5, 2-2)

Canottieri Milano: Ferrari, Coscia Vanoni, Maiolino, Brocca, De Amicis, Terzi, Biroli, Nava, Bombaci, Achilli, Corradini, Oddone, Lavieri, Ferraro. All. Naccaro

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella, Zanetti 2, Rezzano, Pini, Balzarini, Foresti 4, Groppelli, Boscoli 2, Zaporajan 1, Sordillo 3, Frusca, Raise 1. All. Gitto

La classifica

Plebiscito Padova punti 42, Brescia Waterpolo 39, Rari Nantes Bologna 37, N.C. Monza 34, Osimo Pirates 30, Canottieri Milano 23, Patom Jesina 17, Pentathlon Moderno Modena 16, Como Nuoto Recoaro 16, Pallanuoto Vicenza 7.