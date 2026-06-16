Pallanuoto: l’An stende Savona, primo passo verso la finale scudetto

Si porta sull’1-0 nella semifinale play off l’An Brescia che a Mompiano fa sua gara-1 (14-11) contro Savona. Buona prestazione dei padroni di casa che restano in controllo per tutta la partita, mentre gli avversari faticano in fase di conclusione in alcuni momenti e non riescono mai, dopo il primo distacco, a riacciuffare il pareggio. Brescia, invece, resta compatta e concentrata per più di metà partita: solo nell’ultimo tempo qualche incertezza e qualche errore figlio anche del largo vantaggio acquisito. Con questo successo Brescia si presenterà venerdì sera (ore 21) in terra ligure per gara-2 e provare a chiudere già la serie.
Il match
Inizio un po’ contratto per entrambe le squadre, poi Brescia scioglie il braccio e riesce a mantenere un 4-1 pesante fino alla sirena. Botta e risposta all’inizio con le reti di Dolce (1-0) e Bruni (1-1), poi c’è solo l’An con due gol di Ferrero e l’ultima marcatura targata Gianazza (4-1).
Savona prova a usare il gioco maschio, con qualche colpo al limite del proibito, ma le calottine bresciane resistono e reagiscono bene (malgrado qualche fischio discutibile).
Apre il secondo tempo il gol di Figlioli (4-2), ma Guerrato e Popadic riallungano sul 6-2. Si lotta in acqua, il pressing è fatto bene da entrambe le parti, ma è il sette di casa a sembrare più efficace. Popadic fa il 7-3, Leinweber prova ad accorciare insaccando il 7-4, ma un’altra bella rete di Ferrero porta i bresciani sull’8-4. Fissa il risultato Baggi Necchi che sul finale para un rigore a Figlioli.
Ottime soluzioni
Il terzo tempo finisce ancora 4-3 per l’An che sale in cattedra con un pressing alto e azioni veloci: Ferrero (9-4), Bruni (9-5) e Dolce (10-5) conducono la fuga, frenata dai due gol di Leinweber (su rigore) e Occhione (10-7). Chiudono le reti ancora di Ferrero (11-7) e Giri (12-7)
L’ultima frazione vede la squadra di casa meno incisiva: i liguri sono più liberi e infilano Baggi Necchi 4 volte con Leinweber, Damonte, Guidi e Rizzo. Per Brescia solo due reti con Popadic e Del Basso. Ora testa a venerdì: l’An proverà a conquistare la finale scudetto.