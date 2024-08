Ginnastica d’argento, Casella: «Noi, una famiglia che lavora tanto»

Il dt delle azzurre è orgoglioso: «Le ragazze hanno assorbito in pieno questi valori e non si sono mai abbattute»

Enrico Casella (a destra) con il presidente del Coni Giovanni Malagò - Foto Coni © www.giornaledibrescia.it

«Siamo una famiglia che ha saputo lavorare tanto». Enrico Casella ripete incessantemente questo concetto nella notte di festa a Casa Italia, perché il tema della squadra è la chiave di volta del successo delle azzurre della ginnastica. Sì, perché per il gruppo l’argento vale quanto un oro. Finale ginnastica artistica, Angela Andreoli conquista l’argento a squadre «Le ragazze hanno assorbito in pieno questi valori e non si sono mai abbattute. Alcune scelte sono state obbligate, come l’esclusione