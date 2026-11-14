Mondiali di calcio in carrozzina, l’Italia quinta col bresciano Rosellini

C’è anche la firma dell’allenatore bresciano Marco Rosellini, nello staff azzurro da un paio di anni, sotto il quinto posto colto ai Mondiali dalla nazionale di calcio in carrozzina passata alla cronaca in estate per un episodio che scosse tutto il mondo sportivo. In partenza da Fiumicino per un torneo di preparazione in Scozia, alla squadra fu negato l’imbarco dalla compagnia per l’impossibilità di ospitare le sedie a rotelle per la mobilità assieme a quelle speciali usate per le gare e i ragazzi dovettero tornarsene a casa.
Risultato
Ciò non ha impedito nella rassegna svoltasi in Argentina, di cogliere cinque vittorie nella prima fase e di arrivare a un passo dalle semifinali, sfuggite solo per differenza reti, in un Parco Olimpico brulicante di tifo. Un’esperienza che ha lasciato nei partecipanti ricordi incancellabili. Agli Europei disputati nel 2025 in casa, conclusi col terzo posto che consentì all’Italia di cogliere la sua prima storica qualificazione al torneo iridato, in tribuna c’erano pochi intimi. Buenos Aires, invece, ha risposto con l’entusiasmo che caratterizza questa meravigliosa città, non dimenticheranno gli azzurri l’1-0 colto proprio contro la squadra di casa negli ultimi minuti in un Palazzetto gremito.
«Purtroppo poi ci è stata fatale la sconfitta contro l’Australia, che sino ad allora aveva vinto una sola partita - ricorda Marco - ma c’era da aspettarsi discontinuità di rendimento in un torneo che proponeva due gare al giorno». Quattro i giocatori in campo, con cambi volanti, due tempi da 20’ e ogni partita vissuta come una battaglia in un girone unico. Alle 9 gare della prima fase l’Italia ha aggiunto quelle delle finali di consolazione, entrambe vinte, per il quinto posto. «Un risultato che alla vigilia avremmo sottoscritto - ammette Rosellini - considerato che questo sport si gioca in Italia da soli cinque anni, ma che lascia l’amaro in bocca per essere arrivati a un passo dal podio».
Le regole
Il «powerchair football» (come viene chiamato in tutto il mondo) ha cambiato la vita di tanti giovani affetti da patologie neuromuscolari, che oltre a impedire l’uso delle gambe limitano anche quello delle braccia. Grazie a sedie a rotelle a motore elettrico capaci di arrivare anche a 10 chilometri orari, azionando i comandi possono spingere con la paratia della carrozzina un pallone che non può superare 33 centimetri di diametro con effetti molto spettacolari anche per il pubblico. Rosellini, 50 anni, si è subito appassionato al calcio in carrozzina dopo aver lasciato molto presto quello a undici, che pure lo ha visto militare in serie C. «A Palazzolo ho avuto come allenatore il mitico Renato Villa che mi ha trasmesso valori importanti».
Ne ha fatto tesoro nell’esperienza in Argentina, vissuta con impegno ed entusiasmo. «L’organizzazione è stata impeccabile, perché l’albergo che ospitava tutte le nazionali era a poche centinaia di metri dal campo, così gli atleti potevano muoversi liberamente senza trovare barriere architettoniche. La gente, cordiale ed accogliente, ci ha fatto subito sentire a casa e tra una partita e l’altra sono anche riuscito a girare la città. Il Boca è sempre stato la mia passione e così ho visitato il quartiere dello stadio, vivendo le emozioni di una sfida di Coppa Sudamericana contro il Vasco. L’Argentina è una terra che ti conquista subito, una volta visitata fa venir voglia di tornarci appena possibile».
La soddisfazione più bella è aver visto gli atleti al centro della scena, con una popolarità mediatica mai raggiunta prima. E il pubblico cresceva partita dopo partita. «Tutti ci hanno fatto i complimenti - sottolinea Rosellini - perché siamo stati la squadra rivelazione». Il ritorno a casa ha riportato alla realtà di sempre, quella di uno sport costretto a lottare contro mille problemi. «Una carrozzina da gara costa anche 12mila euro - spiega Rosellini - e non tutti possono permettersela. Ogni anno c’è qualche squadra che si ritira per problemi economici e così la base di praticanti cui attingere si fa sempre più ridotta». Eppure questa Nazionale ha saputo fare meglio di quella che ai Mondiali manca da tre edizioni: per fortuna c’è anche un’Italia che ci fa sentire orgogliosi.