Mille Miglia, oggi il passaggio dalla Valsabbia al lago di Garda

La Freccia Rossa parte a... Mille, con il caloroso saluto di Valsabbia e Garda. Sarà ancora il tifo di «casa» a scortare gli equipaggi appena partiti da Brescia, che lungo la Sp116 raggiungeranno Prevalle, Gavardo e Villanuova sul Clisi, dove in piazza Roma li attenderà il secondo controllo timbro di giornata. Il convoglio proseguirà poi sulla Sp572 in direzione lago di Garda, inanellando, una dietro l’altra, le sue gemme più preziose.

Il percorso

Le «vecchie signore» si concederanno una deviazione vista lago prima a Porto Dusano a Manerba, e poi al porto di Moniga. Il «tuffo» in Valtenesi arriverà al cuore di Padenghe, con il passaggio lungo via Tito Speri, via Chiesa, e via Barbieri. Sfilando su quella passerella naturale che è la strada Gardesana, la carovana storica raggiungerà il lungolago Battisti di Desenzano, fino al tradizionale controllo timbro in piazza Matteotti. E a proposito di tradizioni, torneranno anche le prove cronometrate in via Salvo d’Acquisto e il controllo timbro in piazzale Porto a Sirmione, all’ombra del castello.

Oltre Brescia

Salutata la provincia di Brescia, la Mille Miglia entrerà a Peschiera del Garda, per poi dirigersi alla volta di Verona. Nella capitale scaligera le curve del lungadige culleranno le vetture verso il controllo timbro in piazza Brà, sotto le arcate dell’Arena. Un altro controllo orario attende gli equipaggi a Bovolone, mentre alle porte di Ferrara si disputeranno le ultime prove cronometrate di giornata. Nella città estense le prime auto sono attese intorno alle 19 per il controllo orario in piazza Trento e Trieste, dove sosteranno, facendosi ammirare e applaudire dal pubblico. Gli ultimi chilometri da percorrere saranno quelli per raggiungere San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, arrivo della prima tappa.