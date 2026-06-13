Mille Miglia 2026, una Talbot-Lago finisce nel fosso: equipaggio illeso

Una curva presa un po’ troppo larga e l’auto che termina la corsa nel fosso. Paura sulla strada del ritorno della Mille Miglia storica con l’equipaggio 321 uscito illeso ma visibilmente spaventato.
È accaduto tra i campi che portano a Mantova dove, a Palazzo The, è prevista la sosta pranzo dell’ultima tappa. A finire fuori strada coppia olandese Soffers-Soffers che correva a bordo di una Talbot-Lago finita nell’acqua.
Immediato l’intervento della gente che era a bordo strada e poi della Sicurezza della corsa.