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Mille Miglia 2026, una Talbot-Lago finisce nel fosso: equipaggio illeso

È successo nei campi che portano a Mantova: paura per la coppia olandese Soffers-Soffers
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Mille Miglia 2026, l'auto finita nel fosso a Mantova
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Mille Miglia 2026, l'auto finita nel fosso a Mantova

Una curva presa un po’ troppo larga e l’auto che termina la corsa nel fosso. Paura sulla strada del ritorno della Mille Miglia storica con l’equipaggio 321 uscito illeso ma visibilmente spaventato.

È accaduto tra i campi che portano a Mantova dove, a Palazzo The, è prevista la sosta pranzo dell’ultima tappa. A finire fuori strada coppia olandese Soffers-Soffers che correva a bordo di una Talbot-Lago finita nell’acqua.

Immediato l’intervento della gente che era a bordo strada e poi della Sicurezza della corsa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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