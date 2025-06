Mille Miglia 2025, la seconda tappa da Bologna a Roma

Ed è subito Roma. La seconda tappa della Mille Miglia 2025 punta dritto alla Capitale, non prima, però, di esibire le sue scocche scintillanti sui tornanti dell’Appennino tosco-emiliano e romagnolo, e sui dolci pendii della Toscana.

Leggi anche Mille Miglia 2025, la prima tappa da Brescia a Bologna

La partenza da Bologna

La sveglia per gli equipaggi, mercoledì 18 giugno, scatta prima dell’alba: alle 6.15 il convoglio parte dalla fiera di Bologna.

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, secondo giorno: la partenza da Bologna - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Subito i piloti devono dimostrare nervi saldi e stomaco di ferro sui mitici e temuti passi della Raticosa e della Futa, dove affrontano le prime prove cronometrate e la prima prova di media di giornata.

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Raticosa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passo della Futa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Nel Mugello è prevista una sosta per il rifornimento, prima di proseguire verso la Toscana.

Mille Miglia 2025, la sosta rifornimento nel Mugello - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la sosta rifornimento nel Mugello - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la sosta rifornimento nel Mugello - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la sosta rifornimento nel Mugello - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la sosta rifornimento nel Mugello - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la sosta rifornimento nel Mugello - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la sosta rifornimento nel Mugello - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la sosta rifornimento nel Mugello - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la sosta rifornimento nel Mugello - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la sosta rifornimento nel Mugello - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la sosta rifornimento nel Mugello - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la sosta rifornimento nel Mugello - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la sosta rifornimento nel Mugello - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Prato

La calorosissima Prato accoglie la Freccia Rossa di buonora, con un controllo orario in via del Mercato Nuovo e un controllo timbro in piazza Santa Maria delle Carceri.

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Prato - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Le auto transitano anche davanti all’ex fabbrica Calamai, simbolo del passato tessile della città, riaperta per l’occasione e trasformata in un inedito punto di osservazione per il pubblico.

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dall'ex fabbrica Calamai - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Il percorso prosegue poi verso Sant’Appiano, piccolo gioiello del Chianti.

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Sant'Appiano - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Siena

Poi l’entroterra toscano, tra la Val di Pesa e la Val d’Elsa, sboccia in tutto il suo placido e rassicurante verdeggiare d’inizio estate.

Mille Miglia 2025, il passaggio da Barberino Val D'elsa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Barberino Val D'elsa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Barberino Val D'elsa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Barberino Val D'elsa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Barberino Val D'elsa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Barberino Val D'elsa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Barberino Val D'elsa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Barberino Val D'elsa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Barberino Val D'elsa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Barberino Val D'elsa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Barberino Val D'elsa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Barberino Val D'elsa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da Barberino Val D'elsa - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Un crescendo di stupore ed emozioni che culmina con il passaggio nelle strette e brulicanti vie di Siena, fino all’arrivo in piazza del Campo, poco dopo mezzogiorno.

Mille Miglia 2025, il videomessaggio di Andrea Vesco da Siena

Come le piume colorate della coda di un pavone, le auto d’epoca si dispongono a ventaglio sulla piazza, per farsi ammirare da cittadini e turisti, in un’incontenibile esplosione di meraviglia.

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, la pausa pranzo a Siena - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Asciano

Dopo la pausa pranzo e il controllo timbro nell’anello inferiore del Campo, tocca alle Crete senesi e alla Val d’Orcia mostrarsi al meglio, con le loro striature grigie, le teorie di cipressi e i borghi senza tempo.

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio dalla Val d’Orcia - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

​​​​​​Poi: Asciano (controllo orario), San Quirico (prove cronometrate), Castiglione (controllo timbro)

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2025, il passaggio da San Quirico - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Il viaggio toscano si conclude con l’imperdibile Radicofani, che attende gli equipaggi per un controllo timbro in piazza San Pietro, oltre ad alcune prove media e a un nuovo controllo orario.

Lazio

Dalla Toscana la Freccia Rossa si sposterà quindi nel Lazio, addentrandosi nei noti ma sempre incantevoli paesaggi lacustri della provincia di Viterbo.

Prima il lago di Bolsena, con le prove cronometrate e il controllo timbro a Capodimonte, suggestivo borgo arroccato attorno al castello Farnese, e il passaggio nel vicino centro di Marta, caratteristico villaggio di pescatori della Tuscia.

Leggi anche Mille Miglia a forma di 8: come sono le tappe di questa edizione

Poi il lago di Vico, con le ultime prove di media nella scenografica Ronciglione, tappa della Mille Miglia da quasi trent’anni, che anche quest’anno ospiterà l’ultimo controllo timbro, in piazza Vittorio Emanuele, e il penultimo controllo orario della giornata, in piazza Principe di Piemonte.

Proseguendo verso sud, sulla destra si potranno intravedere anche le lussureggianti coste del lago di Bracciano, tra Nepi e Campagnano di Roma.

Ed è proprio quando la contemplazione della bellezza cederà un po’ il passo alla stanchezza, che all’orizzonte faranno finalmente capolino il Colosseo e il Cupolone: la prima vettura è attesa nel parco di Villa Borghese intorno alle 19.20, poi gli equipaggi sfileranno sulla pedana di via Veneto, per celebrare il giro di boa. La notte romana consacrerà l’eleganza dei bolidi d’antan nelle vie più famose della città eterna, sotto gli occhi di migliaia di appassionati e curiosi, che ogni anno non mancano di accorrere ad ammirare il museo viaggiante della Mille Miglia.