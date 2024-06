Mille Miglia 2024, punzonatura al via: cosa succede in piazza Vittoria

Torna il rito tradizionale della punzonatura della Mille Miglia. L’appuntamento per le verifiche tecniche in Fiera è partito ieri, domenica 9 giugno, e prosegue oggi (anche in diretta su Teletutto e Radio Bresciasette dalle 11) in piazza della Vittoria, dove ci sarà anche domani.

Qui di seguito vi raccontiamo tutti gli aggiornamenti dal Mille Miglia Village in centro a Brescia.

ore 12.36 – anche Ferrari in gara

Mauro Ferrari, patron della Germani, è alla sua settima Mille Miglia, con una Bugatti che ha quasi vent'anni. Esattamente del 1925. Immancabili i pupazzetti portafortuna con il logo Germani. La signora del basket, Graziella Bragaglio confida che si limita a fare la supporter: «Troppo faticosa per me la gara».

ore 12.30 – le nostre dirette

La diretta di Teletutto si chiude per lasciare spazio al tg e alla lunga diretta elettorale. Appuntamento domani, martedì 11 giugno, dalle 9.30, sempre sul sito del GdB, sul canale 16 del digitale e su teletutto.it.

ore 12.03 – la Pink Car

Quarto anno per la Pink Car di Mille Miglia Charity torna anche nel 2024 al fianco della Corsa più bella del mondo insieme a Fondazione Ieo-Monzino: ogni miglio percorso sarà dedicato a sostenere la Ricerca svolta all’interno di Ieo sui tumori femminili. Warly Tomei: «Con noi quest’anno anche Giulia Salemi e Aurora Ramazzotti, insieme ad altre influencer per portare avanti il messaggio di quanto sia importante la prevenzione. Anche io, che sono una sopravvissuta, sono la prova che la prevenzione fa la differenza».

Chiunque potrà sostenere il progetto facendo una donazione libera attraverso la pagina di crowdfunding dedicata.

ore 11.46 – Alberto Riboldi

Alberto e Federico Riboldi, papà e figlio, hanno nel carnet parecchie gare di auto storiche. Un equipaggio rodato in cui la passione è passata da una generazione all'altra. In piazza Vittoria arriva papà Alberto. Federico si è ritagliato la mattinata per un impegno di lavoro in attesa di tuffarsi nella gara: «Per me è la la diciottesima Mille Miglia, per Federico è la quarta, la terza da pilota. Ha la capacità di mantenere i nervi saldi. La nostra auto è una Om del 1926, una macchina molto difficile da guidare. Noi partiamo sempre per vincere la Mille Miglia nel senso di portare a casa la macchina. Poi il resto è un mix di abilità e fortuna" dice Riboldi che di professione è medico».

ore 11.33 – Teletutto, GdB e Bresciasette in corsa

ore 11.29 – Alfredo Coppellotti

L’ex pilota Alfredo Coppellotti, che ha corso la Mille Miglia storica: «Fare duemila chilometri con quelle vetture sarà per gli equipaggi molto impegnativo. Ma vale la pena. E poi ci sarà modo di scoprire l’Italia e i suoi paesaggi».

ore 11.12 – Sempre più internazionale

Francesca Parolin, direttrice di 1000 Miglia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Ai microfoni di Maddalena Damini e Jacopo Bianchi c’è Francesca Parolin dell’organizzazione di Mille Miglia: «La corsa non è solo Brescia, anche se questo è naturalmente il momento clou. All’estero abbiamo in programma diversi word map e experience: in Cina, negli Usa, negli Emirati Arabi»

ore 11.01 – la sindaca al Village

L’acquazzone notturno ha lasciato posto al sole. In piazza Vittoria parte il rito che è tutt'uno con la Mille Miglia: la punzonatura. Domattina l'atto secondo dalla pedana di viale Venezia partirà la prima vettura.

La sindaca Laura Castelletti ai microfoni di Teletutto - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

La sindaca Laura Castelletti arriva sul red carpet all'apertura del Village. Farà un tratto della Mille Miglia, da Viareggio a Roma. «La città è ancora più coinvolta perché è stata una scelta. Questo percorso avviato di crescita e di dialogo con l'organizzazione sta portando i suoi frutti. La gara va in giro per il mondo ma poi riporta questo arricchimento anche a Brescia», sottolinea.

Le prime ad arrivare un piazza sono le auto del Ferrari Tribute che domani precederanno le auto storiche dalla pedana di viale Venezia

Cos’è la punzonatura

La punzonatura si svolge in tre ambiti: in quello sportivo, in quello poi della spettacolarità offerta dalla vetrina del villaggio di Piazza della Vittoria, quindi nell’ultimo che affonda le radici nella storia della corsa, di quando si partiva per coprire il percorso nel minor tempo possibile.

Per quel che riguarda il primo aspetto le punzonature oggi sono le verifiche prima della gara a cui ogni equipaggio deve sottoporre la propria vettura prima di prendere il via.

I tecnici

Il sigillo Mille Miglia 2024 - © www.giornaledibrescia.it

I commissari del Registro storico 1000 Miglia, di Aci, Fiva e di Asi controllano che la vettura sia effettivamente quella descritta nei documenti, che i numeri di serie di motore e telaio siano corrispondenti a quelli dichiarati dal costruttore a suo tempo e cercano i riscontri nelle certificazioni possedute dalla macchina. I commissari, dopo l’esame del veicolo, timbrano i documenti di gara della vettura, che può così prepararsi a salire sulla pedana di viale Rebuffone martedì dalle 12.30 per la partenza.

La passerella

In piazza Vittoria una vera e propria sfilata di bellezze - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Ma la punzonatura è anche un momento unico per gli appassionati. Fin dal mattino infatti le «vecchie signore» si mettono in fila per raggiungere il parco chiuso dove le aspettano i commissari. Una lunga passerella nelle vie del centro storico incolonnate storicamente su corso Zanardelli e via X Giornate. Nella storia della Mille Miglia poi le punzonature erano uno dei momenti più temuti dai piloti: i commissari dovevano infatti controllare scrupolosamente che le vetture rispettassero i limiti previsti dai regolamenti applicati.