La Mille Miglia arriva anche negli Stati Uniti: a febbraio la «1000 Miglia Experience Florida»

La corsa più bella del mondo, come la definì Enzo Ferrari, arriva anche negli Stati Uniti. Dal 22 al 25 febbraio del 2025 debutterà la «1000 Miglia Experience Florida», l'evento ufficiale 1000 Miglia style che, per la prima volta, consentirà agli appassionati della Freccia Rossa in Usa, sia come partecipanti che come pubblico, di vedere Supercar e Hypercar competere a fianco delle più prestigiose vetture d'epoca.

L'annuncio per la competizione, nota anche come «Freccia Rossa» in versione a stelle e strisce, è arrivato in concomitanza delle celebrazioni dell'Italian National Day in Usa e nel corso di un evento che si è svolto al Biltmore Hotel Country Club di Coral Gables alla presenza del console generale Michele Mistò. Nella stessa giornata è stata anche presentata la quinta edizione di 1000 Miglia Warm Up Usa.

In Florida

Quello che in Italia è l'asse Brescia-Roma-Brescia, nel Sunshine State si svolgerà lungo un percorso di tre tappe che prevede delle prove cronometrate, la prima il 23 febbraio, Miami, Naples, Tampa, la seconda il 24, Tampa, Cape Canaveral, West Palm Beach, la terza, il 25, West Palm Beach, Miami per un totale di circa mille miglia. «Abbiamo un contratto di cinque anni in Usa per 1000 Miglia Experience e ogni anno si svolgerà lungo un percorso diverso - ha spiegato all'Ansa mario liquori, direttore esecutivo di Ega, l'agenzia che organizza The Experience -. Il mondo della 1000 Miglia è fatto di stile, life style, di professionisti e appassionati di auto d'epoca a livello mondiale che si incontrano per sfidarsi al millesimo di secondo. Le tappe di Experience Florida sono molto suggestive e passano tutte attraverso aree naturalistiche di pregio».

Sullo sfondo, tra gli altri, ci saranno il parco nazionale dell'Everglades e la riserva naturale di Big Cypress, Sanibel Island, Cape Canaveral e l'iconica A1a. Le classi d'auto ammesse saranno 1000 Miglia Era (esemplari costruiti tra il 1927 e il 1957) e post 1000 Miglia Era (dal 1958 a oggi).

«Sarà inoltre - continua Liguori - una magnifica vetrina per l’Italia. Ogni momento sociale sarà a tema italiano con eventi legato al food, al cinema, alla moda. La 1000 Miglia è uno dei migliori ambasciatori al mondo del Made in Italy nell'accezione più elegante. È un modo per raccontare la bellezza e lo stile del nostro paese».

1000 Miglia Warm Up Usa

In attesa della Experience Florida l'anno prossimo, i motori cominceranno a scaldarsi con «1000 Miglia Warm Up Usa», in programma dal 22 al 27 ottobre prossimo con base a Middleburg in Virginia, e che offrirà a un numero limitato di equipaggi la possibilità di prepararsi al meglio per affrontare le prove di regolarità classica e l'utilizzo degli strumenti indispensabili per vivere appieno la parte sportiva della corsa che si svolge in Italia. L'evento toccherà le colline e i vitigni in Virginia e West Virginia, l'esclusività del Congressional Country Club In Maryland, il circuito di Summit Point, le Blue Ridge Mountains e lo Shenandoah National Park per concludersi all'ambasciata d’Italia a Washington d.c..

«Sono particolarmente lieto di confermare e consolidare la presenza di 1000 Miglia negli Stati Uniti - ha dichiarato all'Ansa Alberto Piantoni, amministratore delegato di 1000 Miglia srl -. Aumentare la presenza in Usa mi rende davvero orgoglioso. La Freccia Rossa rappresenta oggi nel mondo la storia di questa corsa che, nel corso dei quasi cento anni dalla prima edizione, ha attraversato molteplici fasi storiche, si è resa portatrice di sviluppo tecnologico e infrastrutturale». «1000 Miglia Warm Up Usa - aggiunge - è ormai un evento consolidato che ruota nell'area di Washington Dc e oggi annunciamo la prima edizione di 1000 Miglia Experience Usa Florida che, speriamo, possa far apprezzare la bellezza di questi territori dal punto di vista privilegiato del sedile di un'auto storica, iconica o hypercar. Noi siamo pronti a partire».