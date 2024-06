Mille Miglia 2024, la seconda tappa da Torino a Viareggio

Nessun dorma. Dal Piemonte alla Toscana attraverso la Liguria: la seconda tappa della Mille Miglia riparte all’alba di oggi, mercoledì 12 giugno, da Torino per arrivare in serata a Viareggio, idealmente accompagnata dalle note di Giacomo Puccini, di cui ricorrono i cento anni dalla morte.

Le prime prove cronometrate di giornata saranno a Mombaruzzo, nel Torinese, poi la carovana storica raggiungerà Acqui Terme. Dopo la prova di media di Ponzone e le dieci prove cronometrate di Urbe-Vara, le vetture si affacceranno sul belvedere del Passo Faiallo, dove affronteranno la seconda prova di media.

Liguria

Il mar Ligure farà capolino al termine dei tornanti, scortando gli equipaggi fino al porto di Genova: la città della Lanterna accoglierà la Freccia Rossa negli ex magazzini del cotone per la pausa pranzo, poi la sfilata lungo le vie del centro: piazza De Ferrari, via XX Settembre e piazza Vittoria con il controllo timbro. Proseguendo lungo la statale Aurelia le scocche colorate raggiungeranno il passo Bracco per un’altra prova di media.

La Spezia sarà l’ultima città ligure a omaggiare il passaggio della rievocazione, con un controllo timbro e le prove cronometrate all’interno dell’Arsenale Militare Marittimo, e poi con un altro timbro in piazza Verdi.

Toscana

In terra toscana sarà Massa a dare il benvenuto alla Freccia Rossa e poi, ripreso il lungomare, le vetture proseguiranno lungo la Versilia fino a raggiungere Viareggio: nei pressi del Principino ci sarà il consueto timbro, seguito dalle nuove prove cronometrate lungo la Passeggiata. La seconda tappa si concluderà con un controllo orario a Torre del Lago Puccini, a cui seguirà una cena conviviale negli spazi del teatro dedicato al Maestro.