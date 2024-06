La pioggia insegue la Mille Miglia fino alla prima Mole di entusiasmo

Ad un certo punto la convinzione è stata che non si stesse celebrando il 250esimo anno di fondazione della Guardia di Finanza, a cui è stata dedicata la prima tappa, bensì il settimo anniversario della scomparsa di Paolo Villaggio. Chiedere agli equipaggi, soprattutto quelli che stanno affrontando la gara su auto cabrio, inseguiti dalla nuvoletta del ragionier Fantozzi. Tanto da odiare chi immortala il passaggio delle vetture storiche lasciandosi andare al sempreverde «quando parte la Mille miglia piove sempre».

Ebbene sì, è piovuto e tanto nella prima tappa. Un inedito, il maltempo, da quando la Mille Miglia è stata spostata da maggio a metà giugno. Grande accoglienza. Così come un inedito è stato l’arrivo a Torino capitale dell’auto, patria della Fiat. La Mole illuminata per la Freccia Rossa ha fatto da sfondo ad un arrivo di tappa in piazza San Carlo. Dove le vetture sono state scortate dopo il riordino nel piazzale dello stabilimento Iveco.

Iveco Torino

Davanti a tutti – e questo non è una novità e neppure una sorpresa – ci sono Vesco e Salvinelli che hanno staccato addirittura di oltre 1.300 penalità Tonconogy e Ruffini. Secondi Fontanella Covelli, terzi Aliverti-Valente. Ma la classifica, almeno nelle prime tappe, è un corollario.

«Abbiamo voluto fortemente questo arrivo di tappa» spiega il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. «È un premio per la città e per la passione dei motori che scorre nel sangue dei torinesi». L’uscita dalla provincia di Brescia era stata più lunga rispetto al passato.

Da Brescia a Torino

Da Viale Venezia, tutti per le vie del centro città preso d’assalto da curiosi, appassionati e soprattutto turisti. Poi la Franciacorta con il passaggio da Gussago, Passirano, Monterotondo, Cazzago, Erbusco e poi l’ovest con Palazzolo dove, con l’Oglio pericolosamente rigonfio, la pioggia non ha fermato la gente. Il passaggio da Bergamo, e della Bassa bergamasca, ha anticipato una fase di trasferimento lungo le tangenziali milanesi, fotografia della produttività lombarda, ma per la poesia rivolgersi altrove.

Mille Miglia 2024, l'arrivo a Torino - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Si aprono e si chiudono gli ombrelli, la pioggia concede poca tregua, ma non ferma la festa. Prima di Casalino le vetture affrontano altre prove cronometrate, tra risaie stracolme di acqua, e si dirigono alla volta di Vercelli. La «capitale del riso» accoglie la carovana in piazza Cavour, all’ombra della Torre dell’Angelo, ed è il sindaco in persona ad apporre il timbro sulla tabella di marcia. È l’ultimo passaggio prima della volata fino a Torino. Tra i primi a salire in pedana Matteo Marzotto, alla guida di un’auto che guarda al futuro, con guida autonoma: il robot dovrebbe guidare quest’anno per mille chilometri. Paura? «No, mi sento in buone mani».