Mille Miglia 2024, è il giorno della partenza: programma, strade chiuse e orari

Al contrario. La quarantaduesima edizione della Mille Miglia si correrà nuovamente in senso antiorario, come nel 2021, raggiungendo Roma dalle coste del mar Tirreno e risalendo poi lo Stivale sulla dorsale degli Appennini. E come nel 2023 durerà cinque giorni, da martedì 11 a sabato 15 giugno. L’ardire dei motori, l’ardore dei piloti, l’amore della gente. Da Brescia a Roma e ritorno, per oltre 2mila chilometri attraverso il Bel Paese, la carovana della Freccia Rossa tornerà a incantare grandi e piccini con le sue carrozzerie variopinte e stravaganti, romperà il silenzio di strade e piazze con lo scoppiettio dei suoi cilindri, e s’immergerà ancora una volta nel calore e nel colore degli accoglienti paesaggi italiani, trepidanti per lo scoccare dell’estate.

Il percorso in centro città

Ma chiunque parta per un lungo viaggio sa quanto sia importante ricevere l’abbraccio e il saluto dei suoi cari prima di mettersi in marcia. E Brescia «la forte» sa essere anche molto affettuosa. La festa in città è iniziata già domenica 9 giugno, quindi l’attesissimo rito della punzonatura, mentre alle 12.30 le oltre 400 vetture della Freccia Rossa partiranno dalla pedana di viale Venezia, dove ci sarà il controllo orario di partenza, così come avveniva quando la Mille Miglia era una gara di velocità.

Prime prove

Il convoglio si dirigerà verso piazzale Arnaldo, con il passaggio in largo Torrelunga. Poi le «vecchie signore» saliranno lungo via Brigida Avogadro alla volta del castello, dove si terranno le prime prove cronometrate. La discesa dal Cidneo sarà lungo via San Faustino e, attraversando Porta Trento, le vetture raggiungeranno il cuore della città: piazza della Loggia, via XXIV Maggio e piazza della Vittoria, dove è atteso il primo controllo timbro per la Village Parade. E fin qui il percorso ricalcherà quello della scorsa edizione.

Ma poi la rotta della carovana storica punterà verso ovest: imboccata via Dante, prima svolterà a destra in via della Pace, e poi a sinistra su corso Giuseppe Garibaldi, e infine dritto su via Milano. Superato il fiume Mella, le auto gireranno a sinistra su via Valcamonica, poi a destra su via Enrico Fermi per imboccare la Sp 10 verso la Franciacorta.

Questa sera

Maddalena Damini e Andrea Cittadini - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

La prima tappa si concluderà a Torino, e anche stasera c’è l’appuntamento in diretta su Teletutto: con la conduzione da studio di Maddalena Damini, sarà l'inviato Andrea Cittadini a raccontare live l'arrivo della Freccia rossa sotto la mole.

Le altre tappe

La Mille Miglia ripartirà mercoledì 12 giugno alla volta di Viareggio, con pausa pranzo a Genova. Giovedì 13 tutte le strade porteranno a Roma, in particolare quella che transiterà da Lucca, Pontedera, Bolgheri, Castiglione della Pescaia, Marta, Viterbo e Ronciglione.

La quarta tappa, venerdì 14, sarà forse la più impegnativa per gli equipaggi, chiamati ad affrontare i mitici passi della Futa e della Raticosa per raggiungere San Lazzaro di Savena (Bologna), che ospiterà l’ultima notte di gara. Sabato 15 giugno il ritorno a Brescia sarà preceduto dal passaggio a Ferrara e dalla sfilata trionfale sul Garda: Sirmione, Desenzano, Padenghe, Moniga, Manerba, San Felice e Salò saluteranno il ritorno degli equipaggi.