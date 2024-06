Mille Miglia 2024, come cambia la viabilità a Brescia

Mancano pochi giorni all’inizio della Mille Miglia 2024, che prenderà il via martedì 11 giugno da Brescia e farà ritorno nella nostra città sabato 15 giugno. Per l’occasione, come ogni anno, ci saranno svariate modifiche alla viabilità.

Eccole nel dettaglio, in ordine temporale per i prossimi giorni.

Divieti di sosta e strade chiuse

Dalle 00.01 del 9 giugno alle 24 dell’11 giugno saranno disattivati i varchi della Ztl compresi quelli dell’area pedonale di piazza della Loggia, corso Zanardelli e l’area a pedonalità privilegiata di via Cardinal Querini e via Trieste.

Dalle 00.01 del 10 giugno alle 20 dell’11 giugno è istituito il divieto di sosta in via Dante e corso Garibaldi, corso Zanardelli, via X Giornate, via S. Faustino (ambo i lati taxi compresi), in corso Mameli in entrambi i lati, nel tratto compreso fra corsetto Sant’Agata e via San Faustino, in corsetto Sant’Agata su entrambi i lati, in piazza della Loggia lato sud da corsetto Sant’Agata a via XXIV Maggio, via XXIV Maggio su entrambi i lati, via A. Volta, via della Posta, via Verdi entrambi i lati, via IV Novembre entrambi i lati, piazza Paolo VI su tutto il quadrante nord.

Dalle 00.01 alle 19 dell’11 giugno è istituito il divieto di sosta in viale Venezia (marciapiedi compresi) sul lato nord e sul lato sud nel tratto compreso fra il civico 12 e via Quaranta (slargo compreso), in via Castellini ambo i lati nel tratto compreso fra via Mantova e viale Venezia, in via Rebuffone su entrambi i lati con sosta consentita fra il civico 3 e il civico 7 ai veicoli del personale medico a supporto delle vetture, in piazzale Arnaldo sul lato nord da via Turati a via Avogadro, in via Avogadro su entrambi i lati, in via Castello su entrambi i lati, nel parcheggio sferisterio, in via Langer su entrambi i lati, in contrata S. Urbano su entrambi i lati, e in via Militare su entrambi i lati.

Dalle 7 alle 18 dell’11 giugno è istituito il divieto di sosta su entrambi i lati di via Dante, via Pace e corso Garibaldi.

Dalle 10 alle 19 dell’11 giugno divieto di sosta sul lato sud di viale Venezia, nel tratto compreso tra via Mantova e il civico 12 (slargo ex Bertolotti).

Dalle 8 alle 24 dell’11 giugno divieto di sosta su entrambi i lati di via della Parrocchia, nel tratto compreso fra l’ingresso carraio del Monastero e via delle Rimembranze, con sosta consentita ai veicoli partecipanti e dell’organizzazione sui marciapiedi nelle adiacenze del Museo Mille Miglia.

In piazza Vittoria, fulcro delle giornate di punzonatura e della partenza. Il traffico dell’11 giugno sarà gestito dalla polizia locale che coordinerà gli ingressi e le uscite dal parcheggio, compatibilmente al transito delle auto in gara che avranno comunque la priorità al passaggio. Sarà consentita l’uscita nella sola direzione di via Gramsci.

Dalle 10 alle 19 dell’11 giugno saranno chiuse al traffico veicolare le seguenti vie, o tratti di esse:

viale Venezia, nel tratto tra via Mantova e il civico 278 (intersezione est con via Benacense);

via Castellini, con accesso consentito in doppio senso di circolazione ai residenti, autorizzati e utenti del parcheggio Castellini;

tronco ovest di via Rebuffone;

via Comboni, nel tratto compreso tra via Naviglio Grande e viale Venezia;

via Naviglio Grande, nel tratto compreso tra via Mantova e via Comboni;

via G. Lonati;

via Ugo da Como;

via Bazzini, nel tratto compreso tra viale Venezia e via B. Marcello;

via Sant’Angela Merici, nel tratto compreso tra via Bonomelli e viale Venezia;

via Bertoni, nel tratto compreso tra via Bonomelli e viale Venezia;

via Marenzio nel tratto compreso fra via Bonomelli e viale Venezia;

via C. Quaranta, nel tratto compreso tra via Bonomelli e viale Venezia;

via Prati, nel tratto compreso tra via Nievo e viale Venezia;

piazzale Arnaldo;

via del Castello;

via Avogadro;

via San Faustino;

largo Formentone;

corso Mameli, nel tratto compreso tra corsetto Sant’ Agata e via San Faustino;

piazza della Loggia lato sud;

corsetto Sant’Agata;

via A. Volta;

via XXIV Maggio;

via della Posta;

via Bertolotti;

via IV Novembre, nel tratto tra piazza del Mercato e via X Giornate lato nord;

via X Giornate;

via Gramsci lato est;

via Verdi lato Ovest;

via Dante;

via Cairoli nel tratto compreso tra via Pace e corso Matteotti;

via Pace;

corso Garibaldi;

contrada delle Bassiche nel tratto compreso tra via Cairoli e corso Garibaldi;

vicolo del Moro nel tratto compreso tra via Capriolo e corso Garibaldi;

via Marsala nel tratto compreso tra via Capriolo e corso Garibaldi;

piazzale Garibaldi lato sud;

Altre modifiche

Dalle 10 alle 19 del 10 e 11 giugno è invertito il senso unico di marcia di Rua Sovera nel tratto compreso tra contrada del Carmine e via Capriolo, con transito consentito da nord a sud.

Dalle 10 alle 19 del 10 e 11 giugno è aperto al traffico veicolare il varco collegante via Trieste e via Mazzini, con obbligo di dare la precedenza di via Trieste nei confronti di via Mazzini.

Dalle 10 alle 19 dell’11 giugno è istituito il doppio senso di circolazione in contrada S. Urbano.

Dalle 10 alle 19 dell’11 giugno è istituito il doppio senso di marcia in via Cairoli nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Pace riservato ai residenti nel tratto specificato, in via San Francesco nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Pace riservato ai soli residenti di via San Francesco nel tratto specificato, via Pace dal civico 18 al civico 28 e Tresanda San Nicola.

Dalle 12 alle 19 dell’11 giugno è invertito il senso di marcia di via Benacense, con transito consentito da est a ovest, obbligo di svolta a sinistra di via Trieste nei confronti di via Mario.

Dalle 12 dell’11 giugno fino a cessata esigenza, per il deflusso di veicoli in uscita dal parcheggio Arnaldo, è realizzata una corsia mediante transennatura sul lato nord di piazza Arnaldo, nel tratto compreso tra via Turati e l’uscita dal parcheggio Arnaldo.

Dalle 12 alle 19 dell’11 giugno sono chiuse al traffico via Mantova, consentendo il transito ai residenti fino alla bretella con via Lechi al civico 2, e via Turati con accesso consentito ai residenti.

Dalle 12 alle 19 dell’11 giugno è istituito il senso unico di marcia con direzione consentita da est verso ovest di via Pusterla, nel tratto compreso tra via San Rocchino e via Lombroso.

Dalle 12 alle 19 dell’11 giugno sono chiuse al traffico via Spalto San Marco, nel tratto compreso tra via XXV Aprile e piazzale Arnaldo, con accesso consentito ai residenti diretti in largo Torrelunga e via Fratelli Lechi.

Dalle 12 alle 19 dell’11 giugno e comunque sino a cessata esigenza la chiusura al traffico veicolare della galleria Tito Speri con accesso consentito ai residenti e autorizzati.

Inoltre, fino al 18 giugno è in vigore lo spegnimento del portale Ztl di via IV Novembre; è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per cicli e motocicli in piazza Vittoria stazione Metro, corso Zanardelli, in via IV Novembre nel tratto compreso fra via X Giornate e piazza Mercato; sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati di viale Venezia (marciapiedi compresi), tra via Castellini e via Rebuffone (tronco ovest); sarà in vigore il senso unico, da ovest verso est, in viale Venezia, tra il tronco ovest e il tronco est di via Rebuffone; sarà chiusa la pista ciclabile sul lato nord di viale Venezia, tra il tronco ovest e il tronco est di via Rebuffone.