Mille Miglia 2024, Blanco a bordo dell’auto numero 1000 dal Garda a Brescia

La Freccia Rossa si tinge di... Blanco. Sarà il cantautore bresciano l’attesissimo vip di questa edizione della Mille Miglia: la partecipazione di Riccardo Fabbriconi è annunciata per l’ultimo settore della gara, dal lago di Garda a Brescia, a bordo dell’auto numero 1000. E di certo le sue tantissime fan non mancheranno all’appuntamento.

La star di Calvagese della Riviera non sarà però l’unico volto noto di questa edizione della «corsa più bella del mondo». Per il quarto anno consecutivo, infatti, farà parte del convoglio anche la Pink Car, la vettura ufficiale della 1000 Miglia Charity di Fondazione Ieo-Monzino, che sostiene la ricerca per rendere i tumori femminili sempre più curabili.

Il team

Da sinistra, in alto: Giulia Salemi, Marco Cartasegna, Aurora Ramazzotti, Timothy Burton, Nilufar Addati e la Pink Car

Sarà anche quest’anno un team speciale a guidare una Lamborghini Urus S, completamente rosa per l’occasione. Oltre a Warly Tomei (membro del consiglio della Fondazione Ieo-Monzino e ideatrice dell’iniziativa), alla dottoressa Viviana Galimberti (direttore di Senologia Chirurgica dello Ieo) e alla professoressa Nicoletta Colombo (direttore Programma Ginecologia dello Ieo) saliranno a bordo della supercar la modella e conduttrice televisiva Giulia Salemi (da Brescia a Torino), la modella e influencer campana Carmela Generali con il compagno Marco Cartasegna, ex tronista di «Uomini e donne» (da Torino a Viareggio), e ancora Aurora Ramazzotti con il fidanzato Goffredo Cerza (da Viareggio a Roma), e la conduttrice Nilufar Addati (da Bologna a Brescia).

Sensibilizzazione

Con il loro impegno e la loro visibilità, questi vip contribuiranno in modo significativo a sensibilizzare un pubblico sempre più vasto sull'importanza di sostenere la ricerca sul cancro. Infatti, durante le soste tra una tappa e l'altra, con energia e passione, coinvolgeranno il pubblico ricordando l'importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica, e inviteranno le persone a donare attraverso un Qr code applicato alla Pink Car, rendendo il processo di donazione semplice e immediato.

Infine, farà parte del convoglio anche Timothy Burton, noto ai suoi 2 milioni e mezzo di follower su Youtube col nome di Shmee150. Il blogger britannico sarà brand ambassador della Freccia Rossa per il 2024. Un punto di vista nuovo, riportato con il linguaggio e l’entusiasmo di un appassionato di auto, che presenta la «corsa più bella del mondo» alle nuove generazioni.