Blanco a centro campo con l’iniziativa del Milan

Blanco al centro dell’attenzione… e del campo con la nuova iniziativa del Milan. In occasione della gara di andata di Europa League tra il Milan e la Roma (sua squadra del cuore), Riccardo Fabbriconi, nome all’anagrafe dell’artista bresciano, è stato tra gli ospiti – insieme a Lazza e Ghali - che hanno vissuto in anteprima la nuova Front Row Experience promossa dal club rossonero, l’iniziativa che vuole portare le star invitate allo stadio a sedere al centro del campo. Precisamente, a ridosso del terreno di gioco, tra le panchine delle due squadre.

L’idea

Il prodotto lanciato dai rossoneri, denominato «Club 1899 Front Row Experience», prende ispirazione dai courtside seats della Nba, le sedie pieghevoli che spesso si vedono in televisione posizionate attorno al campo di basket in America. La proposta è infatti quella di portare alle celebrità invitate dal Club una nuova prospettiva del campo, la più vicina di sempre, per offrire adrenalina e coinvolgimento.

Musica

Giornate, quelle tra ieri e oggi, che hanno regalato a Blanco non solo la gioia per la vittoria ottenuta dalla sua formazione del cuore, ma anche il ritorno alla musica con la partecipazione a «Adrenalina», il nuovo brano del rapper Baby Gang che vede anche la presenza di Marracash. Un’attesa, quella per i fan del bresciano, che durava dall’uscita di «Bruciasse il cielo», brano pubblicato il 9 novembre dell’anno scorso a chiusura del secondo album dell’artista, «Innamorato».