Infortuni, rinunce, cambiamenti: alle radici dei dubbi di Jacobs

Mario Nicoliello

Dopo l’annuncio choc, ieri sui social un «grazie a tutti» che fa pensare ad un «no» per la staffetta

3 ' di lettura

Marcell Jacobs in pista a Tokyo - Foto Fidal

A ventiquattr’ore dall’annuncio choc di Marcell Jacobs («Non so se valga la pena continuare») l’unica novità è il post sui social del gardesano, poche parole di ringraziamento. «Grazie a tutti per il sostegno e la vicinanza in questo percorso fino ai mondiali di Tokyo. Un grazie particolare al mio team e alla mia famiglia, sempre al mio fianco. Ci sentiamo presto». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LAMONT MARCELL JACOBS (@crazylongjumper) La staffetta Previsto e scontato,