Jacobs non molla e riparte: nel mirino le Olimpiadi del 2028

Marcell Jacobs non lascia. In una lunga intervista a Sportweek – settimanale della Gazzetta dello Sport – il due volte campione olimpico accantona i propositi di addio e riparte con direzione Los Angeles 2028.

«Ho riflettuto a lungo e trovato il coraggio di fare il primo passo per allenarmi – racconta –. L'obiettivo sono le prossime Olimpiadi, ma è chiaro che fare il tris agli Europei di Birmingham di agosto mi solletica, però non li pongo come limite».

Jacobs ha anche parlato dei programmi e del rapporto con l'allenatore Rana Reider: «A Jacksonville sto bene e sta bene la mia famiglia, con Reider ho avuto una lunga chiacchierata e gli ho detto che ho bisogno di averlo al mio fianco. Ma da fine maggio potremmo anche fare base nella mia Desenzano e da lì spostarci per i meeting e gli appuntamenti europei».