Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Jacobs non molla e riparte: nel mirino le Olimpiadi del 2028

Il due volte campione olimpico punta i Giochi di Los Angeles: «Ho riflettuto a lungo e ho trovato il coraggio di fare il primo passo per allenarmi»
Marcell Jacobs - Foto Epa/Kiyoshi Ota © www.giornaledibrescia.it
Marcell Jacobs - Foto Epa/Kiyoshi Ota © www.giornaledibrescia.it
AA

Marcell Jacobs non lascia. In una lunga intervista a Sportweek – settimanale della Gazzetta dello Sport – il due volte campione olimpico accantona i propositi di addio e riparte con direzione Los Angeles 2028.

«Ho riflettuto a lungo e trovato il coraggio di fare il primo passo per allenarmi – racconta –. L'obiettivo sono le prossime Olimpiadi, ma è chiaro che fare il tris agli Europei di Birmingham di agosto mi solletica, però non li pongo come limite».

Jacobs ha anche parlato dei programmi e del rapporto con l'allenatore Rana Reider: «A Jacksonville sto bene e sta bene la mia famiglia, con Reider ho avuto una lunga chiacchierata e gli ho detto che ho bisogno di averlo al mio fianco. Ma da fine maggio potremmo anche fare base nella mia Desenzano e da lì spostarci per i meeting e gli appuntamenti europei».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Marcell JacobsOlimpiadiLos Angeles 2028
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario