Mille Miglia 2024, si parte: la prima tappa da Brescia a Torino

Francesca Roman

Martedì 11 giugno, dopo la partenza in viale Venezia in città, la corsa attraverserà la Lombardia per arrivare in Piemonte

1 ' di lettura

Il passaggio da Vercelli in una passata edizione della corsa

A A Riduci Ingrandisci Il Piemonte concede il bis. E ci mette la Mole. Sarà Torino ad accogliere l’arrivo della prima tappa della Mille Miglia, un traguardo inedito attraverso paesaggi invece già conosciuti lo scorso anno: le province e le città di Novara e Vercelli. Dopo la partenza da Brescia il convoglio di auto storiche oltrepasserà le colline e i vigneti della Franciacorta, dove si svolgeranno le prime prove cronometrate, dedicate al territorio vitivinicolo. La carovana procederà poi verso il secondo controllo timbro di Palazzolo sull’Oglio, al confine tra la provincia di Brescia e quella di Bergamo. Leggi anche Mille Miglia 2024, anche la Guardia di Finanza schiera due vetture Arrivate nella città dei Mille, le vetture raggiungeranno l’Accademia della Guardia di Finanza, dove sono previsti un controllo timbro e delle prove cronometrate con un trofeo in onore dei 250 anni della forza armata. Piemonte La corsa percorrerà quindi tutta la Lombardia da est a ovest, lambendo la Brianza tra Monza e Milano, valicherà il Ticino e arriverà in Piemonte. A Novara è previsto un controllo timbro nel centro storico, nei pressi del Teatro Coccia, mentre in piazzale Edmondo Mornese, accanto allo stadio di Silvio Piola, ci sarà il controllo orario. Infine, verso Casalino, si svolgeranno le prove cronometrare. La Freccia Rossa... scoccherà poi in direzione di Vercelli, la «capitale del riso», dove un altro controllo timbro attenderà gli equipaggi in piazza Cavour, prima del passaggio davanti alla basilica di Sant’Andrea, capolavoro di architettura gotica-romanica, simbolo della città. Con l’arrivo per la prima volta a Torino, si concluderà la prima tappa di gara: dopo il controllo orario all’Iveco Industrial Village nella periferia del capoluogo piemontese, le «vecchie signore» si faranno ammirare dal pubblico per le vie del centro, fino a piazza San Carlo.

