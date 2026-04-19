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Judo, Bellandi oro agli Europei: era l’unico titolo che ancora le mancava

Mario Nicoliello
Dopo l’oro olimpico e quello mondiale, la campionessa bresciana ha completato il triplete battendo in finale la britannica Emma Reid
Alice Bellandi si è laureata campionessa europea di judo nella categoria -78 kg - © www.giornaledibrescia.it
Alice Bellandi si è laureata campionessa europea di judo nella categoria -78 kg - © www.giornaledibrescia.it
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Alice Bellandi conquista l'Europa. Dopo il titolo olimpico e quello mondiale la judoka bresciana si impone pure nella rassegna continentale (categoria -78 kg) sul tatami di Tbilisi, completando la tripletta di ori nelle principali manifestazioni del judo.

Il cammino di gloria si conclude in finale contro la britannica Emma Reid, nettamente dominata. Il successo in finale arriva grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro. Bellandi fa suo così l’unico titolo che ancora le mancava.

La gioia

«Vincere queste medaglie è per me fonte di grande orgoglio, anche se continuo a presentarmi a ogni gara come se fossi l'ultima arrivata». Alice Bellandi quasi non si rende conto di essere entrata nella storia.
L'oro agli Europei di Tbilisi nei -78 kg ha fatto di lei la prima judoka italiana capace di detenere contemporaneamente i titoli di campionessa olimpica, mondiale ed europea. «A volte mi sembra quasi assurdo essere la persona che ha fatto tutto questo, ma spero sia solo l'inizio - ha aggiunto l'atleta delle Fiamme Gialle - Oggi la vera differenza l'ha fatta l'equilibrio mentale: non possiamo pretendere di essere sempre al top fisicamente, ma possiamo lavorare per mantenere una stabilità interiore».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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