Atletica: Jacobs tornerà ad allenarsi con lo storico tecnico Camossi

Ad annunciarlo il presidente della Fidal Stefano Mei: dopo due anni quindi si forma nuovamente la coppia che ha regalato al campione gardesano gli ori alle Olimpiadi di Tokyo.
Binomio vincente: Paolo Camossi e Marcell Jacobs tornano a lavorare insieme - © www.giornaledibrescia.it
«Marcell Jacobs tornerà ad allenarsi con Paolo Camossi». A dare l'annuncio è il presidente della Fidal Stefano Mei, che sta seguendo da vicino il futuro agonistico del campione gardesano, olimpico di Tokyo dei 100 metri e della 4x100, vincitore degli ultimi due ori europei dei 100 a Monaco di Baviera e Roma.

Dopo due stagioni, si riunisce la coppia sportiva che ha segnato uno dei momenti più iconici dell'intera storia dell'atletica italiana nell'indimenticabile estate del 2021 e che quindi sancisce il divorzio, che era nell’aria, con il tecnico americano Rana Reider.

Programmi

«Sono fiero di poter annunciare questo ritorno – le parole del presidente Mei –. Jacobs è un patrimonio dello sport azzurro, ha ritrovato le motivazioni e può dare ancora tantissimo in pista, da qui alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando per gli Europei di Birmingham in agosto. Camossi è un tecnico professionale e preparato, la sua storia parla per sé: con Marcell ha scritto pagine memorabili e sono convinto che questo riavvicinamento possa regalarci nuove soddisfazioni.

In queste settimane, sentendoci con Marcell anche durante le vacanze di Natale, abbiamo lavorato lontano dai riflettori, per creare le condizioni migliori affinché si potesse pianificare un nuovo percorso insieme. Ci siamo riusciti e adesso questa nuova sfida può cominciare».

