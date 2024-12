Il 2024 della Ginnastica: Andreoli argento e D’Amato d’oro made in Brixia

L’argento a squadre per coronare decenni di sacrifici in palestra e celebrare il successo del gruppo, l’oro di Alice D’Amato alla trave per entrare in una nuova dimensione. Sono stati Giochi indimenticabili per la ginnastica artistica femminile, con le ragazze guidate da Enrico Casella, capaci di raccogliere come mai in passato.

Due i momenti clou sotto il tetto del palazzetto di Bercy: il primo, quello più atteso, è il secondo posto nel concorso generale a squadre, nel quale c’è anche il tocco decisivo della diciottenne di San Polo, Angela Andreoli, con la squadra plasmata tutta in città; una settimana più tardi, ecco lo squillo inaspettato, con la genovese Alice D’Amato prima e Manila Esposito terza.