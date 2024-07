Angela Andreoli, il podio della vita: «Un’emozione mai provata»

Mario Nicoliello

La diciottenne bresciana gioisce: «Ho sacrificato l’adolescenza e questo argento ripaga tutto. Ma che ansia al corpo libero...»

3 ' di lettura

Bresciane medagliate: Vanessa Ferrari e Angela Andreoli © www.giornaledibrescia.it

Essendo le Fate schierate sul podio in ordine alfabetico, la prima a ricevere la medaglia e il poster dei Giochi è proprio Angela Andreoli, che non appena avverte il peso del metallo sul petto cerca con lo sguardo papà Antonio, mamma Eleonora e il fratello Stefano, di fronte a lei sbraitanti sulla tribuna. La diciottenne di San Polo si laurea con lode con una tesi su come gestire la pressione. «Prima iniziare l’esercizio al corpo libero ammetto che avevo l’ansia. Sapevo che l’esercizio poteva va