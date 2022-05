Giro d'Italia, com'è andata la tappa bresciana da Salò all'Aprica

Il ciclista ceco Jan Hirt, in 5h 40' 45" ha vinto per distacco la 16esima tappa del 105° Giro d'Italia. Il corridore della Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ha preceduto di 8'' sul traguardo l’olandese Thymen Arensman (Dsm) e di 1'24" l'australiano Jai Hindley (Bora-Hansgrohe).

L'ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) conserva la maglia rosa ma con soli 3" su Hindley, che con la terza piazza ha guadagnato 4’’ di abbuono.

E domani il Bresciano sarà ancora protagonista. La carovana rosa partirà infatti da Ponte di Legno per giungere, dopo 168 chilometri e aver scalato anche la salita che porta al passo del Tonale, a Lavarone in provincia di Trento.

La cronaca della tappa

Partita alle 11 da Salò, per dirigersi verso l'Aprica attraversando la valle Sabbia, la tappa lunga 202 chilometri con 5250 metri di dislivello, ha attraversato 25 comuni bresciani.

Cambia dunque oggi la viabilità in molti paesi della nostra provincia (qui potete leggere l'ordinanza e tutti i dettagli): la Prefettura ha emanato un’ordinanza di chiusura strade prevista due ore prima del transito della corsa (come da cronotabella).

Il passo del Crocedomini è stato chiuso al traffico dalle 20 di ieri sera. Tra Salò - sede di partenza - e Vobarno, lungo le strade di trasferimento fino a Carpeneda, al km 0, la chiusura avverrà 30 minuti prima del transito dei corridori, atteso tra le 11 e le 11.15.

Anche in Valcamonica chiusura da 2 ore a 2,5 ore prima del passaggio del primo corridore e fino a 2 ore dopo il passaggio della corsa.

Qui vi proponiamo la cronaca della giornata, dalla partenza all'arrivo, con i nostri inviati lungo il percorso.

Qui Salò

(Gianluca Magro) Salò si è animata fin dalle prime ore del mattino per la partenza della sedicesima tappa del Giro d'Italia che porterà i corridori dalla località gardesana all'Aprica attraverso tanti chilometri in territorio bresciano. I tifosi hanno iniziato ad arrivare a Salò fin dalle 7 di questa mattina e in attesa della partenza prevista alle 11 stanno ballando e cantando sotto il palco della Carovana Rosa.

In attesa che la corsa abbia inizio, i bambini della classe quinta della scuola San Giuseppe di Salò sono saliti sul palco per l'iniziativa di prevenzione degli incidenti e di educazione stradale della Polizia Stradale.

Sonny Colbrelli

Sonny Colbrelli sul palco a Salò

«Chi vuole vincere il Giro d'Italia deve uscire oggi allo scoperto». Così Sonny Colbrelli prima della tappa che parte da Salò per arrivare all'Aprica. Il corridore bresciano è uno dei più applauditi dai tifosi che gli stanno chiedendo autografi e selfie. «Sarà una tappa bellissima e per me essere qui é davvero un piacere».

Le previsioni meteo

Aggiornamento odierno: confermata l'instabilità nel tardo pomeriggio-sera, con probabili temporali sui rilievi, anche con grandinate. Più improbabile, ma non escluso, un coinvolgimento delle zone di alta pianura.

Giro d'Italia: la 16esima tappa da Salò all'Aprica

Qui Vobarno

(Alessandro Carini) Dopo la partenza dal lungolago di Salò, il chilometro zero a Vobarno, via effettivo della tappa. E anche qui grandissimo entusiasmo, soprattutto per merito dei bambini delle scuole, accorsi in gran numero per attendere l'arrivo dei corridori: oggi si fa lezione sulla strada, immersi nell'atmosfera di festa portata dal Giro.

Ore 11 - La partenza della 16esima tappa

Alle 11 in punto è partita da Salò la sedicesima tappa del Giro d'Italia che porterà i corridori fino all'Aprica in una delle frazioni senza dubbio più attese della Corsa Rosa.

Grandissimo entusiasmo per la maglia rosa Carapaz, per Vincenzo Nibali alla sua ultima stagione da professionista e per i due bresciani ancora in corsa, ovvero Filippo Tagliani e Alessandro Tonelli.

Giro d'Italia 2022, la partenza da Salò

Qui Gaver

La Piana del Gaver segna il confine tra la Val Camonica e la Valsabbia. 70 dei 202 chilometri della tappa bresciana del Giro si sono sviluppati nella valle percorsa dal Chiese, con i ciclisti a lambire il lago d'Idro, oggi color smeraldo. Bagolino, incastonato nei monti al confine col Trentino, ha accolto la Carovana della Corsa Rosa, accompagnando e invitando i corridori a salire verso il Gaver, il Goletto di Cadino e poi il Crocedomini.

Tanti i ciclisti amatoriali che dal versante bagosso sono saliti verso il Crocedomini: a centinaia ne sono passati sulla Piana del Gaver, con il Corno del Blumone a far da sfondo. Tanti e di diverse età: uomini e donne, giovani e più anziani, genitori con i figli. Il Giro diventa anche un evento di famiglia, oltre che per il territorio attraversato dalle due ruote.

Un'ultima nota: la Valsabbia, orfana del suo campione Sonny Colbrelli, comunque testimonial della tappa, fa il tifo per un altro dei suoi figli, Filippo Tagliani. Sono tanti gli striscioni appesi ai tornanti, così come le classiche scritte che, a loro modo, rendono ancor più caratteristico anche l'asfalto delle strade percorse dal Giro.

Qui Crocedomini

(Fabio Tonesi) Il primo bagno di folla della sedicesima tappa del Giro d'Italia 2022 è sul Passo Crocedomini. Soprattutto negli ultimi chilometri dell'ascesa decine di ciclisti amatoriali, bambini e semplici tifosi assiepati sui tornanti applaudivano festanti già prima del passaggio dei corridori.

Tra questi già in Valle Dorizzo e in Gaver i tifosi del fan club del gavardese Filippo Tagliani, mentre un nutritissimo e attrezzato gruppo dell'Unione ciclistica Soprazocco era in prossimità del gran premio della montagna pronto ad incitare i corridori.

(Gianluca Gallinari) Passo Crocedomini è un vero e proprio crocevia dei tifosi bresciani saliti da tutti e tre le valli, trascinati dalla passione per il Giro d'Italia. Che non ha deluso. Tanti i ciclisti giunti sulle due ruote di ogni tipo, a condividere un po' di fatica con gli eroi della corsa rosa. Le 13 sono passate da una manciata di minuti quando arriva la testa della corsa. «È Ciccone» esulta la folla l'entusiasmo per la fuga solitaria dell'italiano. Qui molti telefoni prendono poco o niente e le notizie arrivano frastagliate. Così la sorpresa pare quella di altri tempi. La corsa è un lampo che illumina a più riprese, colori che si mescolano a colori. «Brao Maurizio» grida a caso uno dei tifosi verso un ritardatario della Jumbo-Visma e giù tutti a ridere, che di Maurizio nel team olandese non ce n'è traccia. Occhi scrutano il gruppo in cerca vuoi di Nibali, vuoi di Cavendish. Chi si è arrampicato sul pendio opposto al Rifugio osserva dall'alto e annuncia i nuovi arrivi. «Senti che cambiate», «Boia, che bici», «guarda come piegano».

Quando un corridore spacca la catena proprio sul passo è un coro: «Che ciocco, e ades?» che qui si parla come si mangia. Ce n'è pure per le ammiraglie, e non potrebbe essere altrimenti nella terra dei motori. I lampi si ripetono, poi arriva il furgone del fine corsa. Le due ali di folla si sciolgono, su verso il Maniva lo sterrato si tramuta in una ciclopedalata improvvisata. Palloncini e bandierine svaniscono. Non i sorrisi. È passato il Giro, la sua magia resta come una scia che lambisce tre valli.

Qui Vallecamonica

(Alessandro Carini) Scendendo dal Crocedomini i corridori sono entrati in Vallecamonica. Sin da Astrio e Pescarzo, frazioni di Breno, l'accoglienza è stata particolarmente calorosa. Ora la corsa entra nel vivo: dopo Edolo si prosegue fino a Monno, per scalare il Mortirolo, dove si sono dati appuntamento tantissimi appassionati. Quindi la discesa a Grosio, poi le salite di Teglio e del Santa Cristina, prima di scendere all'Aprica, sede d'arrivo della tappa.

Qui Aprica

(Alessandro Carini) Dopo aver affrontato il Mortirolo e la salita di Grosio, i protagonisti della sedicesima tappa del Giro d'Italia stanno salendo l'ultima ascesa di giornata, il Santa Caterina. Grande attesa sul traguardo sell'Aprica, dove il pubblico segue sui maxischermi l'andamento della corsa, pronto ad applaudire il vincitore di giornata e la maglia rosa.

