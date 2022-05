Arriva il Giro d'Italia in 25 comuni bresciani: così cambia la viabilità

Ci siamo. Il Giro d'Italia arriva nel Bresciano. Due giornate attesissime dagli appassionati di ciclismo della nostra provincia che non mancheranno di affollare le strade lungo le quali la carovana rosa e i corridori saranno protagonisti assoluti, come già nelle prime due settimane della corsa hanno dato prova di saper fare tra Ungheria e mezzo Stivale.

Se lo spettacolo è assicurato, in un territorio che regalerà salite aspre ed emozionanti agli occhi dei cultori, inevitabili sono anche le variazioni alla circolazione, imposte dalla chiusura delle varie strade su cui sfilerà, un'ora via l'altra, il plotone dei ciclisti.

Per l'occasione è stata disposta un'apposita ordinanza della Prefettura di Brescia, che trovate allegata in questa stessa pagina, che disciplina i transiti, le chiusure temporanee (le più della durata di circa 2 ore prima dell'orario stimato per il passaggio nella cronotabella del cosiddetto «Garibaldi», la roadmap del Giro, di fatto) e le successive riapertura nell'ambito dei 25 Comuni che nelle due tappe «bresciane» saranno attraversati dal Giro d'Italia: il grosso quest'oggi, con il transito da Salò a Monno via Valsabbia, Gaver, Crocedomini, e Valcamonica, il resto domani, quando sarà di fatto la sola Pontedilegno, sede di partenza della 17esima tappa ad essere coinvolta, prima che la festa rosa faccia rotta sul Trentino.

Quali sono i Comuni attraversati

Salò, Roè Volciano, VObarno, Sabbio Chiese, Barghe, Vestone, Lavenone, Idro, Anfo, Bagolino, Breno, Bienno, Niardo, Braone, Ceto, Capo di Ponte, Sellero, Cedegolo, Berzo Demo, Malonno, Sonico, Edolo, Monno, Corteno Golgi.

Crocedomini chiude per primo

Così tra Garda e Valsabbia

La prima chiusura da registrare in ambito sovracomunale riguarda il Passo Crocedomini: riaperto al transito da tutti e tre i versanti (trumplino, camuno e valsabbino) solo pochi giorni fa dalla Provincia , è«fino a cessata esigenza».

Tra Salò - sede di partenza di tappa la cui viabilità è stata disciplinata con un provvedimento ad hoc dal Comune - e Vobarno, lungo le strade di trasferimento fino a Carpeneda, al km zero, la chiusura avverrà 30 minuti prima del transito dei corridori, atteso tra le 11 e le 11.15. Sulle Provinciali della Valsabbia (Sp IV, Sp 237, Sp 669) nei tratti interessati lo stop alla circolazione inizierà 2 ore prima del transito, con il centro di Bagolino off limits fin dalle 8 di mattina.

In Valcamonica

Verso il Mortirolo

Superati Crocedomini e Bazena, inizierà la discesa verso Astrio di Breno: anche qui niente veicoli a partire da due ore prima del passaggio, stessa misura adottata lungo tutta la Statale 42 fino a Monno. Il tratto tra Edolo e il bivio per Monno, in realtà, chiuderà con un lieve anticipo, 2 ore e mezza prima dell'arrivo dei ciclisti. Attenzione: fra Edolo e Monno lo stop al traffico terrà conto anche del passaggio della tappa del 4° Giro d'Italia in e-bike per amatori (Edolo-Aprica).

Dal Bivio di Monno al Mortirolo, una delle salite più temute dell'intero Giro 2022, niente veicoli fin dalle 10 del mattino (anche se il passaggio della corsa è atteso non prima delle 14.30). L'abitato di Monno e il Passo del Mortirolo lungo la Sp 81 in realtà saranno chiuse al traffico già dalla mezzanotte.

Verso l'Aprica

L'ultimo chilometro bresciano della 16esima tappa sarà percorso lungo la Statale 39, in territorio di Corteno Golgi: i ciclisti arriveranno poco prima delle 17 e non oltre le 17.35, ma lo stop alla circolazione inizierà alle 15.10.

Pontedilegno-Tonale

Mercoledì 25 maggio toccherà alle strade dalignesi accogliere il villaggio rosa: la partenza fissata alle 12.30 condurrà il gruppo al Tonale per le 13 circa, mentre i veicoli privati non potranno impegnare il tratto della Statale 42 fra Pontedilegno e il passo medesimo già 2 ore e mezza prima.

