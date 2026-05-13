Allo sciatore Franzoni la cittadinanza onoraria di Manerba del Garda

Manerba del Garda celebra Giovanni Franzoni. Giovedì 28 maggio il comune lacustre conferirà la cittadinanza onoraria al suo più illustre rappresentante nel mondo dello sport, allestendo una grande festa per celebrare la grande annata dello sciatore, vincitore della libera di Kitzbühel e dell’argento in discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina.
Proprio ieri inserito da Forbes nella lista dei 100 Under 30 italiani più influenti, attualmente in vacanza nell’oceano Indiano per coltivare una delle sue grandi passioni, il surf, Franzoni si è affermato in questa stagione come il golden boy dello sci italiano.
Il programma
Per questo, al termine delle meritate ferie (in precedenza è stato anche in Alaska con alcuni amici per fare sci freestyle), il venticinquenne di Manerba tornerà nel proprio paese per ricevere anche l’abbraccio degli amici e dei suoi concittadini.
Il Comune gardesano per giovedì 28 maggio ha preparato una celebrazione in grande stile in piazza Aldo Moro, dove dalle 19.30 ci sarà un dj set con punto ristoro all’oratorio. Alle 20.30 il consiglio comunale gli conferirà la cittadinanza onoraria: la cerimonia si potrà seguire su un maxi schermo allestito in piazza. Alle 21 il saluto pubblico dello sciatore, la proiezione delle sue vittorie ed a seguire la festa. In caso di maltempo, il tutto si terrà all’interno del palazzetto dello sport.