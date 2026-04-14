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Franzoni: «Tanto lavoro dietro l’argento olimpico, ora me lo godo»

Fabio Tonesi
A Milano le celebrazioni della Federsci per i podi olimpici e le coppe del mondo conquistate dagli azzurri durante il magico inverno dei Giochi di Milano Cortina 2026
Giovanni Franzoni all'incontro organizzato dalla Fisi a Milano © www.giornaledibrescia.it
Giovanni Franzoni all'incontro organizzato dalla Fisi a Milano © www.giornaledibrescia.it
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«C'è stato tantissimo lavoro dietro a questa medaglia, ora c'è il tempo di godersela». Le parole di Giovanni Franzoni aprono le celebrazioni della Federsci a Milano per i podi olimpici e le coppe del mondo conquistate dagli azzurri durante il magico inverno dei Giochi di Milano Cortina 2026.
«Fa sempre strano rivedere le immagini delle Olimpiadi. Mi reputavo già privilegiato a partecipare in casa alla mia prima Olimpiade – dice il velocista di Manerba dal palco dell'Armani teatro – figuriamoci a vincere un argento in discesa libera. Ho visto tanto sostegno da parte dei tifosi italiani e non solo».

  • Franzoni festeggia a Casa Italia
    Franzoni festeggia a Casa Italia - Luca Pagliaricci/Coni
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    Franzoni festeggia a Casa Italia - Luca Pagliaricci/Coni
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    Franzoni festeggia a Casa Italia - Luca Pagliaricci/Coni
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    Franzoni festeggia a Casa Italia - Luca Pagliaricci/Coni
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    Franzoni festeggia a Casa Italia - Luca Pagliaricci/Coni
  • Franzoni festeggia a Casa Italia
    Franzoni festeggia a Casa Italia - Luca Pagliaricci/Coni


Franzoni parla anche delle emozioni provate: «Tutte le cose passate, anche quelle brutte, mi hanno fatto arrivare a questo momento più maturo e pronto. Affrontando cose difficili si vivono poi meglio i momenti belli. Quando le cose girano nel verso giusto è un'emozione incredibile, credo sia l'apice di un qualsiasi atleta».

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