Franzoni, festa a Casa Italia per l’argento: «Non ho ancora realizzato»

È il giorno della celebrazione dell’argento per Giovanni Franzoni. Nel pomeriggio lo sciatore di Manerba del Garda è arrivato a Casa Italia a Livigno con al collo la sua medaglia d’argento conquistata sabato nella discesa libera, alle spalle dello svizzero Franjo Von Allmen e davanti al capitano azzurro Dominik Paris.

Franzoni festeggia a Casa Italia - Luca Pagliaricci/Coni

«Non ho ancora realizzato bene quello che ho fatto e forse è un bene perché così posso restare concentrato e continuare ad avere fame di risultati», sono le prime parole del bresciano accompagnato dal dt Max Carca e dal suo staff. Per lui anche una presenza veloce al Fan Village di Livigno, prima del ritorno a Casa Italia per la cena.