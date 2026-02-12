Giornale di Brescia
Altri sport

Franzoni, festa a Casa Italia per l’argento: «Non ho ancora realizzato»

Fabio Tonesi
Lo sciatore è arrivato a Livigno per celebrare la conquista di sabato nella discesa libera olimpica
Loading video...
Franzoni: la festa per la medaglia d'argento
AA

È il giorno della celebrazione dell’argento per Giovanni Franzoni. Nel pomeriggio lo sciatore di Manerba del Garda è arrivato a Casa Italia a Livigno con al collo la sua medaglia d’argento conquistata sabato nella discesa libera, alle spalle dello svizzero Franjo Von Allmen e davanti al capitano azzurro Dominik Paris.

  • Franzoni festeggia a Casa Italia
    Franzoni festeggia a Casa Italia - Luca Pagliaricci/Coni
«Non ho ancora realizzato bene quello che ho fatto e forse è un bene perché così posso restare concentrato e continuare ad avere fame di risultati», sono le prime parole del bresciano accompagnato dal dt Max Carca e dal suo staff. Per lui anche una presenza veloce al Fan Village di Livigno, prima del ritorno a Casa Italia per la cena.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Giovanni FranzoniOlimpiadi di Milano-CortinaLivigno
