Franzoni a Kitzbühel lontano dal podio: nel superG chiude 12esimo

Questa volta Giovanni Franzoni resta lontano dal podio. Dopo la doppietta di Wengen, il finanziere di Manerba del Garda inizia il weekend di Kitzbühel con un dodicesimo posto in superG.

Gara equilibrata

In una gara molto equilibrata – i primi 10 sono raccolti in poco più di mezzo secondo – il classe 2001 paga un leggero errore di linea a metà tracciato, perdendo quei due-tre decimi che avrebbero dato un sapore diverso alla sua prova.

Alla fine è dodicesimo con un ritardo di 66 centesimi dallo svizzero Marco Odermatt, che fortifica così la leadership nella classifica di specialità e nella generale. Doppietta Svizzera con Franjo Von Allmen beffato di tre centesimi, terzo l'austriaco Stefan Babinsky a 25. Il migliore azzurro è Mattia Casse, sesto, (+0''40), ottavo Dominik Paris (+0''45) e decimo Chiristof Innerhofer (+0''57).

Appuntamento a domani

Franzoni si conferma comunque tra i migliori della specialità (è sceso ora al quarto posto in graduatoria) non essendo mai usciti dai primi 15 in questa stagione.

La parziale delusione odierna è da trasformare in energia per la mitica discesa di domani sulla Streif, col gardesano che ci arriva dopo il miglior tempo in entrambe le prove e il primo podio nella disciplina colto sabato scorso a Wengen.