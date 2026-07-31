Fletta internazionale: a Malonno si parte col vertical tricolore

A Malonno è il fine settimana del Fletta. Sabato si parte con il tradizionale Piz Tri Vertical, uno dei chilometri verticali più iconici del panorama internazionale.
Da Moscio alla Malga Campel, gli atleti dovranno affrontare 3.5 chilometri e mille metri di dislivello positivo, con il celebre muro finale che trasforma gli ultimi duecento metri in uno stadio naturale, tra ali di tifosi che accompagnano i concorrenti fino al traguardo. I record appartengono al keniano Patrick Kipngeno (32’03’’) e all'austriaca Andrea Mayr (37’16’’), entrambi stabiliti nel 2023.
Proprio Mayr sarà ancora una volta la donna da battere. La sette volte campionessa del mondo punta alla nona vittoria consecutiva al Piz Tri, ma dovrà fronteggiare Francesca Ghelfi, in grande crescita, reduce dal successo nella prova di Coppa del Mondo di Briançon e già protagonista ai recenti Mondiali.
La gara maschile promette invece grande equilibrio, anche perché assegnerà il titolo italiano di chilometro verticale. I riflettori saranno puntati sul quartetto formato da Andrea Elia, Andrea Rostan, Henri Aymonod e Tiziano Moia.
Trail
Domenica sarà invece la volta del FlettaTrail, classica di 21 chilometri con 1.100 metri di dislivello che attraversa boschi, pascoli e le contrade di Malonno, animate da un tifo che rappresenta uno dei marchi di fabbrica della manifestazione. I record del percorso appartengono ai campioni del mondo Philemon Kiriago (1h24’22’’) e Tove Alexandersson (1h38’14’’). Tra gli uomini il keniano Elija Kariuki parte favorito dopo il recente successo al Mini Giir di Mont, al femminile Gloria Chebet cerca il bis dopo il successo del 2025.