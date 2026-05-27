Nel fine settimana Brescia e il Garda saranno capitale della Fiat 850

Nella nostra città le utilitarie che si caratterizzano anche da modelli con velleità sportive prodotte dagli anni Sessanta al Settanta giungeranno nel pomeriggio di sabato dalle 13 alle ore 20 con ritrovo e raggruppamento in piazzale Arnaldo . «Le vetture faranno il check presso il Centro Paolo VI in via Gezio Calini 30, quindi sosteranno in piazzale Arnaldo mentre gli equipaggi saranno condotti in una visita guidata alle bellezze della città», spiega a nome dell’organizzazione Maurizio Pupino di Brescia (info tel. 3393266894).

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Sul Garda e in città

Domenica le vetture partiranno per la Strada della Forra di Tremosine con arrivo alle 13 a Limone sul Garda dove saranno poste in sosta in un’esposizione sul Lungolago Guglielmo Marconi. Alle 16.30 partenza per Desenzano con esposizione in Piazza Cappelletti. Alle 21 rientro a Brescia in hotel. Lunedì partenza per Gardone Riviera e visita del Vittoriale, alle 13 partenza per Salò. Alle 17 arrivo a Sirmione e visita libera della città. Alle 21 rientro a Brescia in hotel.

Martedi partenza per percorrere la tappa cittadina della Mille Miglia e breve sosta in Castello, a seguire visita al Museo delle Auto Storiche di Sant’Eufemia quindi segue la visita al museo Santa Giulia e rientro dei partecipanti a casa.

La Fiat 850

La Fiat 850, ricordiamo, è un’iconica automobile prodotta dalla casa torinese tra il 1964 e il 1973. Disegnata da Dante Giacosa, nacque per colmare il divario tra la Fiat 600 e la 1100.

Il dettaglio di una Fiat 850

Proposta in versioni berlina, coupé e spider, montava un motore a 4 cilindri longitudinale a trazione posteriore. I modelli principali visibili al raduno sono la berlina (lanciata nel 1964, offriva una cilindrata di 843 cm³ e una potenza di 34 CV nella versione Super, raggiungendo circa i 125 km/h). Coupé e spider (introdotte nel 1965, queste versioni sportive conquistarono il pubblico per il loro design accattivante con la Spider disegnata da Bertone e le prestazioni brillanti). La Special fu invece presentata nel 1968, vantava un motore più potente (47 CV) derivato dalla coupé e freni a disco anteriori.