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F1 Gp Cina: Antonelli il più giovane di sempre a partire in pole position

Il primato del pilota bolognese al volante della Mercedes, che a 19 anni 6 mesi 18 giorni il pilota bolognese è il più giovane poleman della storia della F1
Il pilota italiano Kimi Antonelli - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il pilota italiano Kimi Antonelli - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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«È stata una qualifica pulita, sono molto contento e non vedo l'ora di essere al via domani». Kimi Antonelli ha commentato così la sua prima pole position, sul circuito di Shanghai.

A 19 anni 6 mesi 18 giorni il pilota bolognese è il più giovane poleman della storia della F1.

La Mercedes ha messo entrambe le vetture in prima fila, nonostante un problema tecnico che ha consentito a Russell di scendere in pista solo per un giro lanciato. Dietro le Ferrari, terza fila per le McLaren di Piastri e Norris. La migliore Red Bull è quella di Verstappen, che partirà ottavo. 

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