Londiani, il training camp delle maratonete chiude il Discovery Kenya

L’ultima tappa del Discovery Kenya firmato Rosa Associati porta a Londiani, dove sorge uno dei progetti più rappresentativi per il futuro dell’atletica femminile. Qui sorge un training camp interamente dedicato alle donne, una struttura che oggi accoglie 40 giovani atlete della primary e secondary school adiacente, offrendo loro un percorso che unisce scuola, crescita personale e sviluppo sportivo.

Un progetto nato nel 2015 e costruito anno dopo anno, come racconta Piergiuseppe Picotti, manager e responsabile per il Kenya di Rosa Associati. «Durante una gara del Discovery avevamo individuato due giovani atlete Under 20. Da lì abbiamo intrapreso un rapporto di cooperazione con il loro allenatore. Partendo da una casa, in dieci anni siamo riusciti a costruire un intero camp». Un lavoro paziente e costante che ha già prodotto risultati di altissimo livello.

«Da qui è uscita Beatrice Chebet, campionessa mondiale e olimpica nei 5000 e 10000 metri. Inoltre, nell’ultimo mondiale di cross country disputato negli Stati Uniti a inizio gennaio hanno partecipato tre ragazze provenienti da questo camp. È un dato importante, entrare nella squadra nazionale keniana rappresenta uno degli ostacoli più duri e allo stesso tempo uno dei traguardi più importanti per la carriera di queste atlete».

Il metodo Rosa

A certificare il valore del percorso creato con il dottor Gabriele Rosa sono le parole di coach Paul Kemei. «Ho conosciuto il dottor Rosa nel 2015 e fin da subito l’impatto è stato molto positivo. Lavorando a stretto contatto con le nuove leve, ha sempre dato il massimo per assisterle e grazie al suo contributo abbiamo registrato miglioramenti importanti». Un metodo che fa la differenza, perché, come evidenzia Kemei, «molti professionisti si avvicinano agli atleti solo quando diventano senior. Lui è unico, lavora con i più giovani, accompagnandoli passo dopo passo nella loro crescita». Dopo un breve allenamento la giornata termina, come sempre, tra balli, foto di gruppo, sorrisi e occhi che brillano.

E allora si, il viaggio si chiude qui, a Londiani. Una settimana fatta di allenamenti, sguardi, incontri, e meraviglia. Tra il rumore dei passi sulla terra, le risate dei bambini e gli abbracci spontanei resta qualcosa che va oltre lo sport. Resta la sensazione di aver condiviso un pezzo di vita autentica, di aver toccato con mano sogni ancora fragili ma potentissimi. Londiani non è solo l’ultima tappa del Discovery Kenya, è il momento in cui tutto si ferma e allo stesso tempo riparte; quando lasci questo luogo capisci che non sei stato solo a raccontare una storia, ma a viverla per davvero.