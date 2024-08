De Gennaro, Festo e Horn: buone le prove nelle qualificazioni

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 si è aperto il primo torneo di kayak cross della storia olimpica sia per Giovanni De Gennaro che per Stefanie Horn. Per entrambi nessun problema nelle qualificazioni con il canoista di Roncadelle che ha anche piazzato il quinto punteggio assoluto (67.71), mentre la canoista bresciana, trasferitasi ad Ivrea, ha chiuso diciassettesima (75.19).

É arrivato poi l’esordio a Parigi del velista Bruno Festo nelle qualificazioni del dinghy misto assieme al timoniere Elena Berta. La coppia azzurra ha terminato le prime 2 delle 10 race previste con il quarto punteggio assoluto, accumulando così già un buon vantaggio in vista della finale a cui accederanno solo i primi 10 equipaggi.