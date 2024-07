Stefanie Horn volta pagina: «Delusa, ma ora penso al kayak cross»

Un altro piazzamento di prestigio senza medaglie per l’italo-tedesca, quinta nel K1: «Ho sbagliato nella seconda parte»

Stefanie Horn ha cullato per qualche minuto il sogno di conquistare il bronzo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Alla terza partecipazione olimpica, dopo l’ottavo posto di Rio e il quarto di Tokyo, Stefanie Horn mette in fila l’ennesimo piazzamento nella parte alta della classifica, ma pure a Parigi deve salutare la medaglia. Stavolta però non è un addio, ma un arrivederci perché la settimana prossima la trentatreenne della Marina Militare avrà una nuova possibilità nel kayak cross. Olimpiadi, niente medaglia per Horn: quinta nel K1 femminile Intanto bisogna archiviare un quinto posto intriso di delusione