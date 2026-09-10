CorriXBrescia scalda i muscoli: si riparte l’8 ottobre

Per essere proprio precisi, si può dire che l’attività legata a CorriXBrescia non si è quasi mai fermata completamente. Anche nelle mattinate di questa afosa estate, infatti, non erano pochi gli appassionati che condividevano il sano movimento (corsa, yoga e pilates in primis) proposto in Castello e non solo.
L’appuntamento
Al di là di questo, però, è ufficiale che giovedì 8 ottobre comincerà la quindicesima stagione di CorriXBrescia, per una ripartenza che confermerà una volta di più le prerogative che in tutti questi anni hanno offerto tante soddisfazioni e grande seguito al sodalizio cittadino e alle sue iniziative. Punto di riferimento dell’intenso programma che anche quest’anno avrà l’Aics tra le sue principali colonne (senza dimenticare la preziosa collaborazione del Comune di Brescia), sarà come di consueto il giovedì sera (ogni settimana fino a maggio) in cui si andrà di corsa in centro a Brescia.
Serate aperte a tutti
Una sana attività rivolta sia a chi ama correre sia a coloro che preferiscono camminare, oltre che a tutti i gruppi speciali che compongono ormai la variegata famiglia di CorriXBrescia. Le serate di movimento dell’intraprendente società attualmente presieduta da Fabio Bonometti, infatti, sono aperte a tutti, dai runners più esperti ai principianti, sino a tutti quelli che non si sono ancora decisi a praticare un’attività sportiva sana e divertente.
Gli unici requisiti per poter condividere i giovedì sera di corsa, che prenderanno il via come sempre alle 19.30 da piazza Vittoria (salvo la trasferta che verrà di volta in volta indicata nei quartieri della città), sono semplicemente la voglia di stare insieme, di divertirsi con amici vecchi e nuovi e di contribuire con la propria partecipazione alla realizzazione dei progetti di solidarietà e beneficenza che rappresentano il vero carattere vincente del programma annuale di CorriXBrescia.