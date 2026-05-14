Atletica, test a Roma per Jacobs: «Ora voglio il terzo titolo europeo»

L’oro olimpico nei 100 metri e con la staffetta 4x100 a Tokyo 2020 ha effettuato diverse prove di sprint con strumenti che hanno esaminato accelerazioni, velocità, distanze e ritmica di corsa dai blocchi, svolte con lo staff specializzato dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e con il supporto dell’allenatore dell’azzurro, Paolo Camossi .

Sensazioni

«È un momento molto importante della mia carriera. Sono reduce da un anno non facile che però mi ha insegnato tanto. È una stagione di transizione, di avvicinamento ad un biennio che sarà di grande importanza. Sono felice di essere tornato a Roma, mi sto allenando bene – ha detto Jacobs –. In questa stagione mi piacerebbe vincere per la terza volta consecutiva il titolo europeo, ma lavoriamo settimana dopo settimana sapendo che ci saranno varie diverse gare importanti tra cui il Golden Gala», ha aggiunto.

Poi, ricordando i successi, ha ammesso che a cambiargli la vita sono stati «i due ori di Tokyo, l’apice che un atleta può raggiungere. Era il mio sogno da bambino. Rappresentare l’Italia e gareggiare con il tricolore sul petto è un orgoglio incredibile che ti porta a dare sempre qualcosa in più. Milano-Cortina è stata un’Olimpiade fantastica per i risultati e i record, i Giochi in casa si sono sentiti molto, è stato bellissimo anche da fuori», prosegue.

Esempio

Infine, un pensiero sulle parole di Mattia Furlani, che lo ha definito un mentore ed esempio per i giovani: «Mi piace avere questa responsabilità. Sono una persona normale, un atleta che è partito con mille difficoltà ed è riuscito ad arrivare sul tetto del mondo. Il mio percorso dimostra che tutto è possibile», ha concluso.