Un’annata d’argento, che certifica un processo di maturazione sportiva già evidente. Dopo la piazza d’onore al prestigioso Torneo Mura (disputatosi in primavera a Roseto degli Abruzzi) e il titolo lombardo Under 15 vinto da protagonista nei 52 Kg, Giuseppe Geraci è arrivato fino in fondo ai Campionati Italiani di categoria disputatisi la scorsa settimana a Foggia, perdendo soltanto nel match che valeva il tricolore contro Antonio Moffa, pupillo del commissario tecnico Patrizio Oliva e in pianta stabile nel giro della Nazionale da un paio di stagioni.
La storia
Cresciuto a Brescia in una famiglia di origine palermitana, Geraci ha compiuto quattordici anni a maggio e viene seguito dal maestro Gianni Rauseo del Team Ruzze (sodalizio inserito al primo posto a Brescia e all’ottavo in Lombardia nella classifica di merito stilata dalla Federazione Pugilistica Italiana per il 2025), che lo ha accolto nella palestra di via Casazza quando aveva otto anni.
Per i primi tempi, ovviamente, c’è stato soltanto un approccio graduale alla materia, salvo poi dare il via a una traiettoria condita da più di venti incontri di Sparring-Io (disciplina Coni propedeutica al pugilato, a contatto leggero) e proseguire - con buona sicurezza e rare cadute - a livello agonistico.
Il percorso tricolore
Nel percorso che valeva il tricolore, il ragazzo ha avuto la meglio ai punti, nei quarti di finale, sul coetaneo Pintus, rappresentante della Toscana che incontrava per la terza volta nel 2026 (sempre con esito positivo). In semifinale ha sconfitto il laziale Flavio Grieco, delle Fiamme Oro giovanili, anch’egli già più volte in Nazionale, mentre si è detto della finale vinta da Moffa, che era reduce da un buon Europeo in Turchia.
È comunque contento dei risultati Rauseo: «In questo momento Moffa ha un ritmo e un’aggressività superiori. Ma Giuseppe non è lontano: se continua a lavorare bene, può colmare il gap e magari meritarsi la convocazione in Nazionale, che finora è mancata. È tecnicamente intelligente, sa leggere in anticipo le mosse degli avversari: se aggiungerà determinazione in attacco e manterrà la concentrazione, arriverà lontano».
Il tecnico
Più in generale, il tecnico esprime grande soddisfazione per i suoi atleti del 2012, perché va considerata anche Nicole Vantadori, che agli Europei è uscita ai quarti: «Credo in loro, gli dedico perciò tempo ed energie. La loro è un’annata eccezionale…il vero problema, semmai, è trovare avversari alla loro altezza, qui al Nord. Ma resto convinto che per crescere bisogna cercare il confronto con chi è più forte, anche se ci sono chilometri da macinare».