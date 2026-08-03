Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport
Sport
Altri sport

Aperte le iscrizioni al 49° Rally 1000 Miglia: gara dal 3 al 5 settembre

Le strade bresciane si preparano a ospitare la 49esima edizione della competizione organizzata dall’Aci Brescia
Una precedente edizione del rally - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Una precedente edizione del rally - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Sono aperte da oggi, lunedì 3 agosto, le iscrizioni al 49° Rally 1000 Miglia, la storica competizione organizzata dall'Automobile Club Brescia che dal 3 al 5 settembre riporterà i protagonisti del rallismo nazionale sulle strade della provincia.

L'edizione 2026 rappresenterà il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger e avrà un ruolo importante nella fase finale della stagione sportiva. La manifestazione sarà infatti valida anche per la Coppa Rally di 3ª Zona e per il Lombardia Rally Cup, inaugurando ufficialmente il periodo decisivo dei principali campionati nazionali.

Iscrizioni

Le squadre e gli equipaggi interessati potranno presentare la propria domanda di partecipazione fino a lunedì 28 agosto, termine fissato per la chiusura delle iscrizioni. Nei prossimi giorni gli organizzatori renderanno noti ulteriori dettagli relativi al programma della manifestazione, agli equipaggi iscritti e al percorso dell'edizione 2026.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Rally 1000 Miglia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...