Aperte le iscrizioni al 49° Rally 1000 Miglia: gara dal 3 al 5 settembre

Sono aperte da oggi, lunedì 3 agosto, le iscrizioni al 49° Rally 1000 Miglia, la storica competizione organizzata dall'Automobile Club Brescia che dal 3 al 5 settembre riporterà i protagonisti del rallismo nazionale sulle strade della provincia.
L'edizione 2026 rappresenterà il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger e avrà un ruolo importante nella fase finale della stagione sportiva. La manifestazione sarà infatti valida anche per la Coppa Rally di 3ª Zona e per il Lombardia Rally Cup, inaugurando ufficialmente il periodo decisivo dei principali campionati nazionali.
Iscrizioni
Le squadre e gli equipaggi interessati potranno presentare la propria domanda di partecipazione fino a lunedì 28 agosto, termine fissato per la chiusura delle iscrizioni. Nei prossimi giorni gli organizzatori renderanno noti ulteriori dettagli relativi al programma della manifestazione, agli equipaggi iscritti e al percorso dell'edizione 2026.