Anni Ottanta a Brescia, tra l’arrivo del fitness e il boom dell’aerobica

Quando a Brescia arrivò il fitness. C’erano una volta le palestre. Erano frequentate soprattutto dagli studenti, a scuola, o da coloro che un infortunio costringeva alla riabilitazione. Disponevano di spalliere, bastoni e qualche manubrio. Non erano luoghi di socializzazione né erano associate a particolari concetti di benessere o filosofie di vita innovative. Ci si andava in tuta, con un abbigliamento che non aveva nulla che fare con la moda.
La svolta
Poi, cinquant’anni fa, l’allora venticinquenne Dario Gattinoni, insegnante di educazione fisica, maestro di sci, già preparatore, fra il 1974 e il 1976, della nazionale di salto e combinata nordica, ebbe l’intuizione di aprire in via Triumplina il Physical Fitness Center prima palestra bresciana che strizzava l’occhio al glamour e agli stili di vita californiani, a un nuovo modo di intendere il benessere fisico: macchine per lo sviluppo armonico del corpo, wellnes, socialità, allenamento mirato, per persone normali e aspiranti campioni.
Al Fitness ci si metteva in forma, al piano di sotto, al Boomerang si ballava. Brescia entrava negli anni Ottanta in pieno spirito con le mode del tempo.
Trampolino di lancio
Fu al Fitness che mossero i primi passi come istruttori Lucio Zanchi che più avanti in via Vittime Civili di Guerra fonderà con altri il Millennium Sport Fitness, e Gigi Nember che darà vita al Nember Club di Bovezzo. Dino Maggi, storico massaggiatore del Brescia curava la fisioterapia, i calciatori erano presenze fisse.
Il Physical Fitness Center restò aperto per tre o quattro stagioni e spalancò la strada ad altre realtà del nuovo filone. Nel frattempo l’inquieto Gattinoni aveva annusato un ulteriore estensione di quelle attività, l’aerobica, che Jane Fonda rendeva popolare a suon di video in America e che a Brescia troverà un’interprete di prestigio in Laura Carli, le sue coreografie e Aeroshock un mix di esercizi, danza e yoga.
La ribalta… ai piedi
L’aerobica agli inizi degli anni Ottanta aveva incrociato le sue fortune con quelle della Reebok. La Reebok era un marchio di scarpe sportive che aveva lanciato un nuovo modello, chiamato Freestyle, la cui fortuna fu dovuta a un errore.
Il fornitore asiatico incaricato di produrre la nuova scarpa aveva usato inavvertitamente un tipo di pelle molto soffice, adatta per i guanti non per le calzature. Dispiaciuto per l’errore che creava grinze sulla superficie della tomaia promise di rimediare all’errore. Ma alla Reebok si accorsero che la morbidezza dal nuovo articolo faceva faville tra le adepte dell’aerobica che fino al quel momento avevano praticato la nuova attività a piedi nudi, incappando in tendiniti e altri problemi muscolari. Grazie alle Freestyle la Reebok, in tre anni, tra il 1980 e il 1983, passò da un fatturato da 300 mila dollari a 12,3 milioni.
La novità travolse il mercato, del quale fino ad allora erano state protagoniste Adidas e Nike. La colpa della Nike, in particolare, fu aver deriso l’aerobica come un passatempo da donne che facevano esercizi a tempo di musica: le Freestyle non sono scarpe sportive, dicevano Bill Bowerman e Phil Knight. Nel 1987 la Reebok raggiunse un fatturato di 1,4 miliardi di dollari.
In Italia, Gattinoni si fece promotore del nuovo trend per il quale andavano matte le star che Berlusconi lanciava proprio in quegli anni sui suoi canali. «Tutti volevano le Reebok – racconta – e l’aerobica divenne per tante un nuovo modo di vivere lo sport». Poi venne l’Ellesse che aveva tra i suoi atleti di punta anche Gianni Poli e lanciò in Italia Tamilee Webb e i suoi esercizi con gli elastici.
Fu dall’incontro tra Gattinoni e Gabriele Brustenghi, consigliere di amministrazione dell’azienda di Perugia, che nacque nel 1989 il Festival del Fitness di Rimini, grande kermesse del benessere. Brescia con la nascita del Fitness di via Triumplina, aveva intuito in anticipo la novità. È passato mezzo secolo. Oggi tenersi in forma per tanti è diventata un’abitudine e uno stile di vita irrinunciabile.