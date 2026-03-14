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L’An Brescia batte Savona e mette l’ipoteca sul secondo posto

Francesca Marmaglio
Bella vittoria delle calottine biancoblù a Mompiano, spicca Popadic con sei reti
L'An festeggia la roboante vittoria con Savona © www.giornaledibrescia.it
L'An festeggia la roboante vittoria con Savona © www.giornaledibrescia.it
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In una Mompiano quasi sold out l’An Brescia batte Savona 15-11, offrendo una prestazione di alto livello soprattutto in difesa e con l’uomo in più. Menzione di merito per l’attaccante Popadic che dopo un post Europeo difficile, ritrova la bussola mettendo a segno ben 6 gol. Il Savona non regala niente e come sempre usa la sua fisicità per prevalicare e provare ad innervosire: questa volta, però, a fare meglio sono i bresciani che si guadagnano i tre punti mettendo un’ipoteca sul secondo posto.

Cronaca

Il primo tempo appare equilibrato col botta e risposta tra Ferrero (1-0) e Gullotta (1-1) e tra Popadic (2-1) e Guidi (2-2), poi la squadra di casa prova a scappare anche grazie alle ottime parate di Baggi Necchi: Ferrero, Dolce, Popadic e Viskovic per il 6-2. A inizio secondo tempo, a Popadic replica Occhione, (7-3), come fa Guidi con Del Basso prima che salga in cattedra Popadic che con un rigore e un bel tiro sul finale porta l’An sul 10-5 (nel mezzo il gol savonese con Bruni).

Continua l’equilibrio nel terzo tempo, anche se Brescia è più cinica e più compatta dietro. Ad aiutare molto almeno tre bellissime (e importanti) parate del portiere bresciano Baggi Necchi. Doppietta di Dolce per i padroni di casa (11-5 e 12-7), mentre per Savona vanno a segno Occhione (11-6) e Condemi (11-7).

Nel quarto tempo due gol di Guerrato (13-7, 14-9) e uno di Popadic (15-10) garantiscono la vittoria finale: non bastano Damonte (13-8), Rizzo (13-9), Bruni (14-10) e Marini (15-11) agli ospiti.

Dopo le partite odierne, il campionato si fermerà per la Conference Cup nella quale saranno impegnate le squadre italiane Posillipo e Bologna. L’An sarà in acqua il 28 marzo in Sicilia contro l’Ortigia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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