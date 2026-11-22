A Torino Alcaraz vince le sue prime Atp Finals

Lo spagnolo, a Torino, ha dovuto piegare la resistenza di Alexander Zverev, il numero 1 del mondo, e non è stato semplice

22 novembre 2026 3 ' di lettura

Carlos Alcaraz of Spain plays final against Alexander Zverev of Germany during the match of Nitto Atp Finals in Turin, 21 november 2026 ANSA/ Alessandro Di Marco Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Atp FinalsCarlos AlcarazTorino Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...