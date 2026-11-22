Carlos Alcaraz conquista le Atp Finals per la prima volta e mette così in bacheca l'ultimo «grande» titolo che gli mancava. Lo spagnolo, a Torino, ha dovuto piegare la resistenza di Alexander Zverev, il numero 1 del mondo, e non è stato semplice: ha vinto dopo una «battaglia» durata due ore e un minuto, con il punteggio di 6-2 7-6 (7).
Match spettacolare
Il match è stato spettacolare, uno dei più belli su questo campo negli ultimi anni: grandi colpi da una parte e dall'altra, ritmo frenetico negli scambi, atteggiamento super offensivo per entrambi. Il servizio del tedesco non è stato determinante come al solito (72% di prime palle e 4 aces) merito dell'avversario che ha trovato la chiave per disinnescarlo. Dall'altro canto Zverev ha dimostrato di essere salito ancora di livello e di potersela giocare alla pari con tutti, anche con la «terribile» coppia Sinner-Alcaraz.
La sfida è stata ad alta tensione sin dall'inizio: giocatori molto contratti, tanti errori di misura. A sciogliersi però ci hanno messo poco ed è iniziato lo show. Il primo game è durato ben 9 minuti, il fuoriclasse di Murcia ha avuto tre palle break senza riuscire a concretizzarle. Al terzo game il break è arrivato, e a zero. È il primo che Zverev subisce nel torneo e addirittura non accadeva dalla partita con Musetti a Parigi il 4 novembre scorso. Il tedesco ha avuto subito l'occasione di rifarsi e di strappare il servizio all'avversario: tre possibilità di fila, nessuna a segno. Alcaraz invece è stato letale e si è portato sul 4-1 prima essere «brekkato» a sua volta. Il pubblico dell'Inalpi Arena ha apprezzato l'altalena di emozioni.
Sul 4-2 il colpo più spettacolare: lo spagnolo ha recuperato un pallonetto con un delizioso «tweener», la palla si è impennata e il successivo smash di Zverev è finito in rete. Frustrato, il numero 1 del mondo ha sbottato e lanciato la racchetta a terra. Subito il warning (il secondo) e la discussione con l'arbitro. Poi un altro break e dopo 50 minuti il set si è chiuso 6-2.
Alti e bassi
Nel secondo parziale i due hanno continuato a sparare traccianti da fondo campo. Ad averne la peggio Zverev, logorato dalla tattica dello spagnolo. Così, al terzo game, è stato subito break e per di più a zero. Il tedesco è uscito dal campo a capo chino. Quando il match sembrava essere indirizzato, Alcaraz - nel'ottavo game - all'improvviso ha accusato un passaggio a vuoto, forse un po' di stanchezza. Un rovescio in rete ed è 4-4. Tutto da rifare. Zverev ha messo la testa avanti sul 6-5, il campione iberico lo ha portato al tie-break. Altri colpi da antologia.
Il match è salito sulle montagne russe nel «game» finale: spagnolo avanti 3-0, tedesco che ha messo a segno sei punti di fila ed è volato 6-3, Alcaraz che ha pareggiato di nuovo, e infine il 9-7 finale con un rovescio di Zverev finito fuori di un soffio. Carlitos a terra, pura gioia.
Le parole
«È stata una settimana incredibile - ha detto il vincitore - e qui a Torino possiamo sentire la passione del tennis. In Italia ci sentiamo speciali e a casa, non solo in campo ma anche fuori. Non vedo l'ora di poter tornare ed essere qui l'anno prossimo». Infine la parola a Zverev: «Carlos è un giocatore incredibile, una leggenda del nostro sport. Il mio anno è iniziato con lui (in Australia, ndr) e finito con lui. Spero che sarà così anche nel 2027».