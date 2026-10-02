«Flash-Dog», al parco delle Cave la passeggiata con i cani aperta a tutti

Sabato 3 ottobre il parco delle Cave si riempirà di code che scodinzolano, guinzagli e quattro zampe in movimento. Un’occasione per stare insieme all’aria aperta, ma anche per accendere i riflettori su chi una casa e una famiglia ancora non ce l’ha.
Preparare i guinzagli, lucidare le zampette e, soprattutto, portare con sé tanta voglia di stare insieme. In occasione della Giornata degli animali, il parco ospiterà la Flash-Dog, ritrovo alle 15.30 per una passeggiata pensata per tutti gli amanti degli animali e, naturalmente, per i loro amici a quattro zampe.
Nessuna iscrizione
Non una manifestazione tradizionale, ma un ritrovo spontaneo e informale, senza iscrizioni, moduli da compilare o formalità. L’appuntamento è al parcheggio dell’ingresso di largo Canneto, da dove partirà la passeggiata all’interno del parco. «Abbiamo pensato a un momento semplice, alla portata di tutti – spiega Paola Viviani, presidente Enpa Brescia –. Non servono iscrizioni e non ci sono particolari formalità, è semplicemente l’occasione per trovarsi, fare due passi insieme, stare all’aria aperta e trascorrere del tempo di qualità con i nostri cani». A rendere ancora più speciale la giornata, ci sarà anche una presenza ormai molto conosciuta dagli amici di Enpa: Miss Renetta, la «super ospite» che sarà protagonista della passeggiata e, naturalmente, di una buona dose di coccole.
L’obiettivo
Ma dietro il carattere allegro e conviviale della Flash-Dog c’è anche un messaggio preciso, la passeggiata nasce infatti con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sui problemi che riguardano gli animali e, in particolare, sulla situazione del randagismo e sui bisogni dei cani presenti sul territorio bresciano. «Vogliamo che sia una giornata allegra, perché stare insieme ai nostri animali deve essere prima di tutto una cosa bella – continua Paola Viviani – ma allo stesso tempo non vogliamo dimenticare chi non ha la fortuna di avere una casa, una famiglia e una persona che si prenda cura di lui».
Da qui il significato attribuito a ogni passo della passeggiata: camminare insieme per ricordare anche chi una passeggiata, una casa o una famiglia non ce l’ha. «A Brescia l’emergenza randagismo e i bisogni dei cani sul territorio sono una realtà forte e complessa – sottolinea la presidente di Enpa Brescia –. Con questa iniziativa vogliamo unire le voci, anche quelle che abbaiano di più, per mandare un messaggio molto semplice: faremo sempre del nostro meglio per non lasciare indietro nessuno».
Con i più fragili
Un’attenzione che riguarda soprattutto gli animali più fragili e invisibili, quelli che spesso non hanno nessuno che possa parlare per loro. «Saremo sempre, orgogliosamente, dalla parte degli invisibili», ribadisce Paola Viviani. La Flash-Dog vuole quindi essere anche un’occasione per incontrarsi, conoscersi e condividere una passione comune, trasformando una semplice passeggiata in un momento di sensibilizzazione.
Perché, come ricordano gli organizzatori, «camminare insieme è bello, ma farlo portando nel cuore chi una passeggiata non se la può permettere dà un valore immenso a ogni singolo passo. Portate il vostro amico a quattro zampe e venite a camminare con noi – è l’invito di Paola Viviani – perché la felicità, quando viene condivisa con una coda che scodinzola, vale davvero il doppio». L’invito è dunque aperto a tutti: basta avere voglia di trascorrere qualche ora all’aperto, in compagnia del proprio amico a quattro zampe, la partecipazione è gratuita e non è necessaria alcuna iscrizione.