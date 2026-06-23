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Spazio animali
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Emergenza caldo, sos dai rifugi per animali: Oipa apre raccolta fondi

«Il caldo uccide», dicono dall’organizzazione internazionale di protezione animali, che punta a dotare le strutture di cucce coibentate, farmaci e cibo nutriente
Cani al sole in un rifugio
Cani al sole in un rifugio

Anche per gli animali è emergenza caldo. E così l’Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali, ha avviato la campagna di raccolta fondi per sostenere i rifugi colpiti dalle alte temperature estive. L’iniziativa nasce per far fronte alle condizioni critiche che si registrano ogni anno nelle strutture che ospitano cani e gatti, spesso provenienti da situazioni di abbandono o maltrattamento.

Rifugi in difficoltà con l’arrivo dell’estate

Secondo l’associazione, il caldo afoso mette a dura prova gli animali ospitati nei rifugi. Le temperature elevate rendono difficile mantenere condizioni adeguate: l’acqua nelle ciotole si riscalda rapidamente e la mancanza di ventilazione aggrava il disagio.

Nei mesi estivi aumenta anche il rischio di malattie parassitarie e infezioni, che si sommano alle condizioni di fragilità di molti animali già accolti nelle strutture.

Cucce coibentate, cibo e farmaci tra le priorità

Per affrontare l’emergenza, l’Oipa punta a rafforzare la dotazione dei rifugi con cucce coibentate, farmaci, antiparassitari e cibo nutriente. Le cucce termiche sono indicate come strumenti in grado di ridurre l’impatto delle temperature estreme, creando spazi più protetti sia dal caldo estivo sia dal freddo invernale.

Accanto a questo, l’associazione sottolinea l’importanza di garantire alimentazione adeguata e cure veterinarie costanti per mantenere in salute gli animali durante il periodo estivo.

L’associazione invita a sostenere la campagna «Emergenza caldo»: per contribuire alla raccolta fondi o ottenere informazioni è disponibile il sito https://sostieni.oipa.org/emergenza-caldo/.

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