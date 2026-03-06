Nonostante gli appelli, il cane Ghali resta in attesa di una casa

Ghali continua ad aspettare, nonostante gli appelli e le storie già raccontate, questo giovane cane non ha ancora trovato una famiglia e resta in canile in attesa di qualcuno che lo scelga davvero. Un’attesa lunga per un cane arrivato quando era ancora cucciolo e che, da allora, vede passare il tempo dietro una rete.

Di lui si è tornato a parlare anche nella trasmissione «Teletutto racconta», in onda su Teletutto, dove ogni settimana trovano spazio le storie degli animali che cercano una casa e il lavoro delle associazioni del territorio impegnate nella loro tutela. Ospite della puntata è stata Paola Viviani, presidente di Enpa Brescia, intervistata da Andrea Lombardi.

In cerca di una casa

Paola Viviani ha scelto di tornare a parlare proprio di Ghali perché, nonostante il tempo passato e i precedenti appelli, per lui non è ancora arrivata la famiglia giusta. «Ghali è arrivato in canile quando era ancora cucciolo – ha raccontato Paola Viviani – e purtroppo da allora continua ad aspettare, è un cane giovane, intelligente e molto sensibile. Ha davvero bisogno di qualcuno che creda in lui e gli dia la possibilità di vivere finalmente una vita fuori dal canile».

Ghali è un giovane mix pitbull di circa un anno, un cane attento e presente, che durante le passeggiate si dimostra curioso e sereno, osserva ciò che lo circonda e affronta le novità con equilibrio, lasciandosi guidare dalle persone di cui si fida. «Non è un cane per tutti – ha spiegato Viviani – ma è il cane giusto per chi cerca un compagno vero, con cui costruire un rapporto basato su rispetto, ascolto e fiducia». Ghali è seguito da un educatore ed è compatibile con altri cani previa valutazione, quello che gli manca davvero è una casa, un luogo dove poter finalmente vivere una vita normale, lontano dalle sbarre del canile.

Amore e Felicità

Durante la trasmissione si è parlato anche di alcuni gatti arrivati a Brescia da una situazione estremamente difficile di animal hoarding (una sindrome che porta ad accumulare animali domestici), con oltre un centinaio di animali rinchiusi in un appartamento nella metropoli milanese. «Abbiamo aiutato i colleghi di Enpa Monza nel recupero di alcuni gatti provenienti da questa situazione – ha spiegato Viviani –, animali che vivevano in condizioni di grande sovraffollamento e privazione. Alcuni di loro sono arrivati anche da noi e ora stiamo cercando per loro una famiglia». Tra questi ci sono Amore e Felicità, due gatte giovani che, nonostante il passato difficile, stanno lentamente imparando a fidarsi delle persone.

«Sono gatti che hanno vissuto situazioni molto complicate – ha raccontato ancora Paola Viviani – ma stanno rifiorendo. Hanno solo bisogno di tempo, pazienza e di una famiglia che voglia dare loro una seconda possibilità». Felicità è una gatta tricolore di quasi due anni e mezzo: sterilizzata, testata Fiv e Felv negativa e in regola con tutte le profilassi sanitarie, è molto tranquilla e docile e, giorno dopo giorno, si sta aprendo sempre di più. «È una gatta dolcissima – ha spiegato Viviani – all’inizio è un po’ timida, ma quando prende confidenza cerca coccole e grattini, speriamo davvero che possa trovare presto una famiglia».

L’open day

Amore ha circa tre anni, è vaccinata, sterilizzata e testata Fiv e Felv negativa. A causa del passato difficile all’inizio fatica a fidarsi, ma lentamente sta facendo piccoli ma importanti passi avanti. «Con una famiglia paziente – ha aggiunto Viviani – potrà imparare a lasciarsi andare completamente e vivere finalmente una vita piena di affetto». Per chi volesse conoscere da vicino queste storie e magari aprire la propria casa a uno di questi animali, i volontari organizzano sabato 7 marzo un open day. «Dalle 14 alle 18 sarà possibile venire a conoscere i nostri gatti – ha concluso Paola Viviani –, parlare con i volontari e vedere di persona quanto questi animali abbiano voglia di ricominciare». Perché dietro ogni appello c’è una storia di rinascita possibile. E mentre Amore e Felicità stanno iniziando un nuovo capitolo, Ghali continua ad aspettare qualcuno che lo scelga davvero. Basta una famiglia per cambiare completamente il destino di una vita.