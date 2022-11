Una nuova vita per i sentieri e le mulattiere del Sebino: partiti i lavori

La rete sentieristica della Comunità Montana del Sebino è varia e molto ampia, basti pensare che i nove comuni dell’ente hanno mulattiere e percorsi collegati tra loro lungo i trenta chilometri quadrati di territorio.

Per permettere la frequentazione e l’utilizzo dei tratti agrosilvopastorali sia con una finalità turistica che di sicurezza per l’anticendio boschivo e per prevenire il dissesto idrogeologico, la Comunità Montana ha presentato un progetto, lo scorso anno, finanziato da Regione Lombardia per oltre 700mila euro, le cui opere sono partite poche settimane fa e continueranno per i prossimi mesi.

I lavori si inseriscono nel progetto Riqualificazione e valorizzazione del territorio, percorsi ciclopedonali/escursionistici e sistemazioni idrogeologiche nell’area omogenea del Sebino Bresciano.

Riqualificate anche le indicazioni sui sentieri

Gli interventi

«Gli interventi si inseriscono in un contesto la nostra Comunità Montana sta portando avanti da tempo, con l'intento di valorizzare, ma soprattutto recuperare tutta quella che è la viabilità agrosilvo pastorale ed escursionistica mediante la concreta realizzazione di opere strutturali e adeguando la cartellonistica e la segnaletica secondo la normativa regionale e adottando un modello stilistico omogeneo facilmente individuabile e riconoscibile su tutto il territorio oggetto d’intervento - spiega il presidente Marco Ghitti - per questo anche tutte le indicazioni sui sentieri verranno riviste e riqualificate così da agevolare gli escursionisti».

Ecco dunque che sentieri e torrenti sono le aree di lavoro, a cominciare da Pisogne, il comune più a nord che ha già terminato il ripristino e la messa in sicurezza della strada Croce di Zone-San Bartolomeo. A Marone si interverrà sulle aree di sosta della Valle dell’Opolo, a Sale Marasino sulla strada Remina Nandovere e de Noai, a Monte Isola sul percorso Olzano Novale e sull'accesso all'area di sosta in località Punta. A Sulzano sull’Antica Via Valeriana in località Tassano ed ad Iseo sulla strada Maestra dei Cà e Madonna del Corno.

Ad Ome ci sarà il consolidamento spondale dei torrenti Martignago e Valle Delma; a Monticelli Brusati la riqualificazione della strada di Castelveder e del torrente Mugnina, la strada della Buissa e quella di Gaina. Le opere dovrebbero terminare per la primavera del 2023, in accordo con le amministrazioni comunali a cui verranno consegnati percorsi sicuri, fruibili e percorribili in lungo e in largo per la gioia dei turisti che amano l’outdoor.

